EDP admite recorrer da sentença do Tribunal da Concorrência

A EDP e a EDP Comercial receberam “com surpresa” a sentença do Tribunal da Concorrência que confirmou a condenação dos grupos EDP e Sonae por pacto de não-concorrência no âmbito da parceria Plano EDP Continente, reduzindo em 10% as coimas de 38,3 milhões aplicadas, em maio de 2017, pela Autoridade da Concorrência. “O grupo EDP vai analisar o teor da sentença e não hesitará em recorrer aos meios legais ao seu dispor para salvaguardar os seus direitos”, refere fonte oficial da companhia.

Em causa está a parceira criada em 2012 entre os dois grupos e que atribuía descontos de 10% sobre o consumo de eletricidade aos titulares do cartão Continente que celebrassem um contrato de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão no mercado liberalizado com a EDP Comercial. O tribunal considera que ficou provada a existência de um acordo de não concorrência e o envolvimento das ‘casas-mãe’ – EDP Energia e Sonae Investimentos – das entidades subscritoras da parceria Plano EDP Continente. A redução na coima deveu-se, segundo a juíza, ao facto deste plano ter permitido às famílias tirarem partido de descontos importantes, num contexto de grande dificuldade durante a intervenção da ‘troika’ em Portugal.

Contactada pelo Dinheiro Vivo, a EDP garante que “mantém a firme convicção” de que a sua conduta se pautou por “critérios de legalidade” e que as empresas em causa não cometeram “qualquer infração”, em particular no que respeita às regras da concorrência, e que a sua atuação não resultou em “qualquer prejuízo” para os consumidores. “Tal como está documentado nos autos, a EDP Comercial deu a conhecer o Plano EDP Continente à AdC assim que este foi implementado, em 2012, não tendo aquela Autoridade feito qualquer reparo quanto a preocupações de direito da concorrência”, sublinha fonte oficial do grupo.