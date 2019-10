EDP alia-se à MediaMarkt Iberia para vender mais energia em Espanha

De acordo com o jornal espanhol Expansión, a EDP chegou a acordo com a MediaMarkt Iberia para vender eletricidade, gás e serviços adicionais ligados à energia nas lojas da cadeia de retalho eletrónico de consumo e também no portal online da marca.

Para a CEO da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira, este acordo permite uma “aliança estratégica” que vai permitir à elétrica portuguesa “ser a energia de mais pessoas em Espanha”.

Em Portugal a EDP detém cerca de 80% da quota de mercado, pretendendo agora aumentar a sua faturação por via da venda de serviços adicionais, como os novos packs Living.

Em Espanha, a oferta comercial da EDP passa pelo tarifário Máxima Poupança 24 horas, que representa um desconto de 20% no termo fixo da fatura de gás e de 7% no consumo de eletricidade (100% renovável). Este tarifário está disponível em 50 lojas e soma já 2000 novos contratos nos primeiros dias de comercialização, refere o Expansión.

Nos próximos meses será possível contratar a mesma oferta nas restantes 38 lojas da cadeia de retalho eletrónico em Espanha. Ao contratar um plano de energia da EDP, os clientes espanhóis ganham um cartão de compras até 100 euros na MediaMarkt. De acordo com fonte oficial da EDP, esta oferta só estará disponível em Espanha e não em Portugal.

Nas palavras do Chief Service Officer’ da MediaMarkt Iberia, Alejandro Codina, o objetivo passa por “ajudar a consolidar a importância da EDP no mercado energético espanhol” mas também dar mais um passo na estratégia de serviços e soluções personalizadas da MediaMarkt e completar a sua oferta de serviços para o lar (fibra, telecomunicações e energia).

Além disso, está em andamento um projeto para instalar pontos de carregamento de veículos elétricos nas lojas e outras instalações da MediaMarkt.