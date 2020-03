EDP antecipa em um mês pagamentos a fornecedores

A EDP pretende em abril antecipar pagamentos a cerca de 1200 fornecedores do grupo, num valor superior a 30 milhões de euros que previa antes saldar em maio. Em comunicado, a empresa afirma que a medida “pretende ser um apoio no atual contexto de pandemia para garantir que essas empresas têm liquidez para pagar salários e manter a sua atividade, assim como os postos de trabalho”.

Além do acerto antecipado em um mês de contas com as empresas a que o grupo recorre nos fornecimentos, a EDP assegura também que mantém o compromisso de investir mil milhões em Portugal. O plano estratégico da empresa, apresentado em 2019, projeta um investimento anual de 2,9 mil milhões de euros até 2022, três quartos em energias renováveis, nos mercados dos EUA, Europa e Brasil.

No comunicado deste sábado, o grupo de energia diz que continuará atento “a todas as oportunidades que possam interferir positivamente na cadeia de valor, injetando liquidez na economia nacional”.

Face à pandemia, a EDP indica ainda que está a apoiar a compra de material médico em Portugal, Espanha e Brasil, disponibilizando um valor de 1,5 milhões de euros. O apoio inclui a entrega em abril de 500 mil máscaras cirúrgicas, mais de 20 mil máscaras para respiradores e 10 mil fatos de proteção.

Aos hospitais portugueses, o grupo doa, em conjunto com o acionista China Three Gorges, 50 ventiladores, 200 monitores e equipamento médico de suporte. “Esses equipamentos deverão chegar à embaixada portuguesa em Pequim no início da próxima semana para seguirem rumo ao Ministério da Saúde, em Lisboa, que decidirá depois como serão distribuídos”, indica.