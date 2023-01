EDP arranca com primeiro parque híbrido da Península Ibérica

A EDP Renováveis ligou à rede o seu primeiro projeto híbrido a nível global que combina a produção de energia eólica e solar num único local. O novo parque, que segundo o braço da EDP para as renováveis é o primeiro do género na Península Ibérica a juntar estas duas tecnologias, situa-se no concelho do Sabugal e tem uma capacidade instalada de 8,5 megawatts (MW).

.A central solar fotovoltaica Mina de Orgueirel, instalada junto ao Parque Eólico de Mosteiro, aproveitando as infraestruturas elétricas existentes e criando assim um complexo híbrido de produção de eletricidade, conta com cerca de 17 mil painéis solares fotovoltaicos bifaciais, uma tecnologia que permite aproveitar a irradiação solar de ambos os lados do painel, maximizando a produção renovável, detalhou a empresa em comunicado enviado às redações.

"Já o parque eólico conta com oito aerogeradores e uma capacidade instalada total de 11 MW e já inclui uma turbina mais potente instalada no âmbito de um projeto de sobreequipamento". Desde que entrou em produção em 2004, este projeto já produziu mais de 350 GWh de energia limpa.

Em conjunto, este projeto de hibridização poderá produzir 39,5 GWh por ano, o suficiente para fornecer mais de 30 mil pessoas com energia renovável durante um ano, de acordo com os números da EDP Renováveis.

"Colocar em operação o primeiro parque híbrido eólico/solar da EDPR é um reflexo do nosso carácter pioneiro e inovador, bem como do firme compromisso com a transição energética das nossas principais geografias", destaca Duarte Bello, administrador executivo da empresa para a Europa e América Latina. "Através desta hibridização, aumentamos a produção elétrica da região e minimizamos o impacto de novos projetos renováveis, através do uso de infraestruturas existentes. Continuaremos a investir na hibridização de parques do nosso portefólio, tanto no mercado português como noutros com grande potencial de desenvolvimento", acrescentou.