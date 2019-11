EDP assina em Bruxelas novo Manifesto da Aliança Europeia para a Eletrificação

A cidade de Bruxelas será esta quarta-feira o epicentro do debate sobre as alterações climáticas, a transição energética, e descarbonização e a eletrificação da energia, com a Eurelectric – a associação europeia das grandes empresas elétricas, entre as quais a portuguesa EDP – e os seus aliados da Aliança para a Eletrificação a organizarem o evento “Powering the Green Deal”.

Na histórica Biblioteca Solvay, muito perto do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, na capital belga, o dia ficará marcado pela assinatura de um novo Manifesto que tem como objetivo chamar a atenção dos líderes europeus, e em especial dos novos Comissários que recentemente tomaram posse, para o potencial da eletricidade para ajudar a cumprir os objetivos traçados para a descarbonização.

O evento contará com a presença de Ditte Juul-Jørgensen, responsável da Direção Geral de Energia da Comissão Europeia.

Com a assinatura deste novo documento, inúmeras e variadas indústrias, a par da sociedade civil, comprometem-se a apostar em soluções para uma economia europeia neutra em carbono.

A EDP e a EDP Renováveis serão as únicas empresas portuguesas signatárias do documento. Outras signatárias incluem empresas como a Iberdrola, Enel, Schneider Electric, Siemens Gamesa, Vattenfall, Verbund, Acciona, entre muitas outras.

O manifesto que será hoje assinado incluirá as perspetivas de indústrias diferentes mas interligadas (automóveis, construção, habitação, aquecimento, entre outras) e de representantes da sociedade civil (em nome da melhoria da qualidade do ar ou da redução da exposição a emissões tóxicas).

Da Aliança para a Eletrificação, criada em junho de 2017, faz parte a Eurelectric, a European Association for Electromobility (AVERE), European Association of Electrical Contractors (AIE), European Climate

Foundation (ECF), European Copper Institute, Eurelectric, European Heat Pump Association (EHPA), Smart Energy Europe (smartEn), SolarPower Europe e WindEurope.

A jornalista viajou para Bruxelas a convite da Eurelectric