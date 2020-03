EDP Brasil doou um milhão de euros para a compra de ventiladores

A EDP Brasil doou seis milhões de reais (mais de um milhão de euros) à organização social Comunitas para a compra de ventiladores que serão oferecidos aos hospitais públicos de São Paulo. Em comunicado, o grupo destaca que “será responsável pela oferta de 25% de todos os ventiladores necessários para responder às necessidades das unidades de cuidados intensivos (UCI) dos hospitais públicos do estado de São Paulo nesta primeira fase de reforço”.

No total, a campanha da Comunitas arrecadou 23,4 milhões de reais (cerca de 4,2 milhões de euros) com a ajuda de 150 empresas. “O montante doado pela EDP, o maior entre as instituições participantes desta ação, permitiu à organização atingir a sua meta para aquisição de recursos, possibilitando a compra conjunta de 345 ventiladores”, que será entregue a hospitais públicos indicados pelo governo do Estado de São Paulo, com o intuito de auxiliar a gestão pública no controle da pandemia do coronavírus.

“A gravidade do momento que vivemos exige das instituições privadas uma postura de cooperação com os esforços governamentais e sociais no combate ao novo coronavírus. O reforço da capacidade de ventiladores nas UCIs de São Paulo é, sem dúvida, uma medida prudente para fazer face a esta pandemia numa das maiores áreas metropolitanas da América do Sul”, afirma Miguel Setas, presidente da EDP no Brasil.

A iniciativa da EDP no Brasil soma-se aos esforços feitos pela empresa em Portugal que, a semana passada, anunciou a doação de 50 ventiladores, 200 monitores e equipamentos médicos a hospitais portugueses, numa ação conjunta com a China Three Gorges (CTG).