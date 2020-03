EDP Comercial encerra metade das lojas

A EDP Comercial tem metade das suas lojas e agentes exclusivos encerrados a partir desta segunda-feira, por tempo indeterminado, no contexto das medidas preventivas no âmbito do surto de Covid-19.

Em comunicado, a EDP Comercial refere que as lojas e agentes exclusivos que se mantiverem abertos terão atendimento restrito e limitação de entrada dos clientes.

A EDP Comercial conta com 41 lojas e 25 agentes exclusivos e a lista de lojas e agentes exclusivos que se manterão, por agora, em funcionamento, estará disponível em edp.pt, segundo a mesma fonte.

“Para reforçar estas medidas de proteção de clientes, parceiros e colaboradores, a EDP Comercial está a pedir a colaboração de todos os seus clientes para que privilegiem o recurso aos meios digitais”, refere, detalhando que, através da área edpOnline – via aplicação móvel ou ‘desktop’ – é possível enviar leituras, esclarecer dúvidas, consultar faturas, gerir alterações ao contrato e ainda aderir à fatura eletrónica.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos de infeção confirmados em Portugal para 245, mais 76 do que os registados no sábado.