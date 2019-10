EDP dedica meio milhão de euros para financiar acesso à energia em África

Depois de ter criado no ano passado o Fundo A2E (Access to Energy), para apoiar projetos de acesso a energia renovável em países em desenvolvimento, a EDP lança esta quinta-feira a segunda edição deste programa, que em 2019 contará com meio milhão de euros. Aos quatro países já abrangidos por este programa de financiamento junta-se agora uma nova geografia no continente africano.

Além da dotação financeira de 500 mil euros, o fundo inclui este ano a Nigéria, que se junta assim aos países já incluídos na edição do último ano: Quénia, Malaui, Moçambique e Tanzânia.

“Atualmente, mais de 840 milhões de pessoas não têm acesso a eletricidade, o que as coloca numa situação grave de exclusão. Garantir o acesso à energia para as comunidades mais remotas e carenciadas, possibilitando a criação de ecossistemas sustentáveis é, por isso, uma condição necessária para quebrar o ciclo da pobreza e contribuir para o desenvolvimento social e económico dessas regiões”, relembrou o presidente executivo da EDP.

Para António Mexia, “esta segunda edição do Fundo A2E, que lançamos hoje, é um reforço do compromisso assumido em 2018: apoiar projetos de energia renovável e soluções de sustentabilidade para beneficiar mais de 200 mil pessoas em três anos. A transição energética à escala global tem de passar pelo acesso de todos à energia, não deixando ninguém para trás.”

Nesta nova edição – destinada a entidades com ou sem fins lucrativos – o Fundo dará apoios financeiros entre 25 mil e 100 mil euros a cada projeto. As candidaturas podem ser apresentadas até 26 de novembro, seguindo-se uma fase de avaliação e pré-seleção. Os projetos selecionados serão conhecidos no início do ano. Os promotores terão depois de executar os projetos ao longo do ano.

Em 2018 o programa recebeu 108 candidaturas e disponibilizou 450 mil euros. Tal como na primeira edição, o Fundo aposta em cinco áreas prioritárias – educação, saúde, agricultura, empresas e comunidade – e destaca critérios de avaliação como o impacto social, parcerias, sustentabilidade, potencial de expansão ou viabilidade financeira.

Além do fundo, a estratégia Access to Energy da EDP passa ainda por um investimento de 12 milhões de euros até 2020 na aquisição de empresas com soluções sustentáveis para acesso à energia. O primeiro passo foi dado em outubro do ano passado com a compra de uma participação na SolarWorks! – empresa com operação em Moçambique que comercializa soluções descentralizadas de energia solar.