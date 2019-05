Lisboa. EDP Distribuição investe 2,6 milhões em rede de alta tensão no subsolo

Em comunicado, a EDP Distribuição informou esta segunda-feira que vai investir 2,6 milhões de euros numa obra essencial para o desenvolvimento da cidade de Lisboa, que irá reforçar a capacidade de exploração da rede elétrica e assegurar a alimentação de recurso às zonas ocidental e central da cidade, “com elevados ganhos na qualidade de serviço”.

“Os trabalhos arrancam esta segunda-feira, dia 27 de maio, na Rua António Gonçalves, na freguesia da Penha de França e irão terminar no Largo Vitorino Damásio, na freguesia da Estrela. Durante o período de execução da obra, que se prevê ser de 24 meses e que irá ser efetuada por fases, a EDP Distribuição irá proceder à colocação de dois circuitos elétricos de Alta Tensão no subsolo das rodovias da cidade de Lisboa, bem como de um cabo ótico que permitirá o controlo à distância desses mesmos circuitos”, diz a empresa no mesmo comunicado.

A empresa sublinha ainda que a intervenção será concretizada por troços, entre as 8h00 e as 17h00, embora em casos pontuais possa ser feita durante o fim-de-semana ou em período noturno e não irá comprometer o fornecimento da eletricidade, pelo que o normal funcionamento da rede estará inteiramente assegurado. “A EDP Distribuição e a Câmara Municipal de Lisboa tentarão encontrar sempre as melhores soluções para minimizar o impacto desta obra junto dos munícipes”.