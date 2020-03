EDP e China Three Gorges oferecem ventiladores e outros equipamentos

A EDP e a China Three Gorges anunciaram a aquisição de ventiladores e outros equipamentos médicos para oferta aos hospitais portugueses. Os equipamentos, no valor total de quatro milhões de euros, chegarão a Portugal no final do mês.

“A EDP e a CTG, em coordenação com o Ministério da Saúde e com o apoio da Embaixada de Portugal em Pequim, adquiriram 50 ventiladores e 200 monitores médicos, bem como respetivos consumíveis e equipamentos de suporte associados, num total de cerca de 4 milhões de euros”, pode ler-se no comunicado.

Estes equipamentos, já devidamente homologados pelo Ministério da Saúde, “poderão mostrar-se decisivos” para todos aqueles que sejam afetados de modo mais crítico pela Covid-19, “sobretudo numa altura em que os stocks mundiais se têm mostrado insuficientes para a elevada procura”.

Os ventiladores e monitores estarão disponíveis para transporte a 27 de março, devendo chegar a Portugal no final do mês, altura em que serão entregues ao Ministério da Saúde.

“Com esta iniciativa, a EDP e a CTG juntam-se ao esforço coletivo das equipas médicas no terreno na luta contra esta epidemia”, diz a elétrica presidida por António Mexia, e que tem cerca de duas mil pessoas no terreno, entre centros de despacho e centros produtores, “para garantir que a energia chega a casa de todos os portugueses”.