EDP e Galp de saída do consórcio para produção de hidrogénio verde

Porto de águas profundas de Sines, 22 de março de 2021. A Câmara Municipal de Sines está pronta para receber os grandes projetos anunciados para o hidrogénio verde, que vão envolver os municípios vizinhos nomeadamente na produção de energia solar, e promete “novidades” para breve. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021). ANDRÉ KOSTERS/LUSA © LUSA

A EDP e a Galp decidiram sair do consórcio H2 Sines, o projeto de 1,5 mil milhões de investimento para produzir hidrogénio verde em Sines. O Dinheiro Vivo sabe que as duas empresas informaram os restantes membros do consórcio - REN, Martifer, Vestas e Engie - sobre a sua saída na passada quinta-feira. Fonte próxima do processo garante que o H2 Sines se mantém vivo e que segue o seu percurso. "Até vai ficar melhor, fica um projeto independente e mais internacional", garante.

Recorde-se que, a 19 de maio, já fontes contactadas pelo Dinheiro Vivo davam como provável que o projeto H2 Sines, tal como estava inicialmente desenhado, viesse a cair.

Para os restantes parceiros, a situação é de surpresa, embora admitam que a substituição de Carlos Gomes da Silva por Andy Brown na Galp trouxe uma visão diferente sobre a temática. "Há algum tempo que tínhamos percebido que a mudança de CEO poderia trazer algumas novidades, até porque o novo responsável do grupo achava o projeto H2 Sines pequeno", explica. "O projeto H2 Sines perdeu dois membros, mas vai seguir em frente. Pode haver pequenas correções, mas, em termos de identidade, o projeto mantém-se similar", garantiram ao Dinheiro Vivo fontes conhecedoras contactadas. E que adiantam que a Galp, que tinha "claramente a liderança do H2 Sines", quer avançar com o seu próprio projeto, "diferente deste".

Contactada, fonte oficial da empresa assegura que a Galp mantém "todo o interesse e empenho no desenvolvimento de projetos de produção de hidrogénio verde". Quanto ao projeto H2 Sines, "a empresa não tem neste momento qualquer comentário a fazer". Para quarta-feira, dia 2 de junho, está agendado o Capital Markets Day da Galp, sendo de esperar que haja novidades sobre esta matéria.

Já a EDP deixou claro, na apresentação do seu novo plano estratégico para 2021-2025, que irá investir 40 milhõs no hidrogénio verde. Miguel Stilwell de Andrade, CEO da companhia, explicou que a empresa pretende 250 megawatts de eletrolisadores, que levarão a um investimento adicional de 0,5 a 1 gigawatts (GW) em renováveis, tendo já em desenvolvimento, "a nível global", cerca de duas dezenas de projetos nesta área.

Apesar das saídas, o projeto em Sines segue o seu rumo, asseguram os restantes intervenientes. "Ainda hoje há mais uma etapa na submissão do H2 Sines ao Projeto Importante de Interesse Europeu Comum (IPCEI) Hidrogénio", asseguram.