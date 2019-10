EDP garante novo contrato de compra e venda de energia nos Estados Unidos

O CEO do Grupo EDP, António Méxia, anunciou hoje numa call com analistas, na sequência da apresentação dos resultados relativos aos primeiros nove meses de 2019, que a empresa conseguiu garantir um contrato de compra e venda de energia a 20 anos para o projeto eólico offshore Mayflower Wind Energy LLC (Mayflower) nos Estados Unidos, no Outer Continental Shelf, localizado na costa do estado de Massachusetts.

Sao excelentes noticias. O potencial deste projeto e agora ainda maior. Foi uma boa opcao fazer a licitacao em dezembrio de 2018, disse Antonio Mexia aos analistas

Há cerca de um ano, uma joint venture formada pela EDP Renováveis e pela Shell foi a vencedora do bloco 0521 no leilão de energia eólica offshore realizado pelo Departamento de Gestão de Energia dos Oceanos. Nessa altura, a Mayflower fez uma oferta de 135 milhões de dólares (cerca de 118 milhões de euros) para obter os direitos exclusivos de exploração comercial da concessão federal de energia eólica.

A área de concessão acomoda uma capacidade total de produção de aproximadamente 1,6 GW, o suficiente para fornecer eletricidade limpa a mais de 680 mil famílias médias em Massachusetts por ano.

A Mayflower irá começar por realizar um plano de avaliação do local e encetar os esforços de desenvolvimento formal no local e, sujeito a uma decisão de investimento final positiva, poderá dar início às operações no parque eólico em meados de 2020.

Mexia lembrou que este projeto se insere no memorando de entendimento estratégico assinado em 2019 pela EDP e a pela francesa ENGIE com vista a criar uma joint-venture líder mundial na energia eólica offshore.

As duas elétricas combinarão os seus ativos eólicos offshore e os projetos em desenvolvimento, iniciando com um total de 1,5 GW em construção – Moray East (950MW), Wind Float Atlantic (25MW), SeaMade (487MW) – e 4,0 GW em desenvolvimento – Moray West (800-950MW), Tréport & Noirmoutier (992MW), Leucate (24MW), Mayflower (1500MW), B&C Wind (400MW), Califórnia (100-150MW) -, com o objetivo de atingir os 5 a 7 GW3 de projetos em operação ou construção e 5 a 10 GW em desenvolvimento avançado até 2025.