EDP e INESC TEC assinam parceria de mais de um milhão de euros

Maximizar a produção de eletricidade com origem em fontes renováveis, desenvolver redes elétricas inteligentes, ampliar a integração de veículos elétricos nas redes elétricas, explorar a flexibilidade da procura e estudar a regulação e o funcionamento de mercados de eletricidade. Estes são os principais objetivos, para os próximos 5 anos, da parceria de I&D que o INESC TEC e o Grupo EDP assinaram esta sexta-feira, 24 de maio.

Em comunicado, a EDP informou que o contrato-programa, que tem como objetivo definir o quadro de colaboração em termos de I&D entre INESC TEC e as empresas do Grupo EDP no domínio dos sistemas de energia, prevê que as empresas do Grupo EDP possam pagar ao INESC TEC um montante anual máximo até 250 mil euros por contratualização de serviços de consultoria avançada, investigação e desenvolvimento e formação.

“Ao longo dos próximos cinco anos o grupo EDP vai contar com o INESC TEC como parceiro nacional de I&D para promover atividades de investigação, desenvolvimento científico, transferência de tecnologia e formação avançada em áreas emergentes, mas essenciais para o setor elétrico. O contrato celebrado trata-se, pois, de um claro investimento em I&D que muito importa a Portugal.”, explica João Peças Lopes, diretor associado do INESC TEC e professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

“A colaboração agora renovada entre o grupo EDP e o INESC TEC é essencial para alinhar a estratégia corporativa com os avanços na investigação científica e no desenvolvimento tecnológico, nos domínios da engenharia eletrotécnica, de computadores e das ciências da computação. A assinatura deste contrato-programa é um sinal inequívoco da nossa determinação em firmar parcerias com instituições portuguesas de referência na área da I&D aplicada e é o reconhecer do trabalho desenvolvido em conjunto desde 2014”, afirmou João Marques da Cruz, administrador da EDP.

Este contrato-programa inclui mais áreas para além da dos sistemas de energia, sobre as quais o INESC TEC detém conhecimento e a EDP interesse, tais como: cibersegurança, engenharia de software, business analytics, data mining, ciências matemáticas, arquiteturas, tecnologias e soluções de comunicações na área das smart grids, inspeção e monitorização de infraestruturas com recurso a veículos autónomos, jogos sérios, desenvolvimento de sensores, entre outras.

Os estudos e atividades laboratoriais que o grupo EDP conduz para apoiar os seus clientes a enfrentar os desafios como o desempenho e a qualidade de equipamentos e sistemas estão centralizados na EDP Labelec.

A colaboração entre as duas instituições tem uma história com mais de 20 anos. Exemplo desta parceria foi o projeto InovGrid / INOVCity, desenvolvido na cidade de Évora, onde foi desenvolvida e testada uma plataforma de contagem inteligente de energia elétrica, envolvendo a instalação de vários milhares de contadores inteligentes, associada a um projeto seminal de rede elétrica inteligente.