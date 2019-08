EDP investe meio milhão em startup portuguesa

A EDP Ventures investiu 500 milhões de euros na Fuelsave, uma startup portuguesa que ajuda os motoristas de camiões de transporte de mercadorias a otimizarem os seus percursos, poupando não só tempo, como também combustível. A poupança obtida representa 40% do orçamento das empresas, indica a EDP em comunicado.

A startup está a desenvolver uma solução que recolhe os dados eletrónicos de cada camião e analisa-os com o objetivo de perceber quais são os parâmetros de condução que pode ser influenciados com o impacto no consumo de combustível. “Sem aumentar o tempo de cada viagem, as empresas de transporte de mercadorias conseguem reduzir o seu principal custo, ao mesmo tempo que aumentam a segurança da condução”, explica a elétrica.

A solução, que começou a ser desenvolvida em 2018 e tem o pedido de patente em curso, funciona através de um dispositivo instalado nos camiões que, com recurso a um telemóvel ou tablet, fornece apoio constante e personalizado aos condutores.

Atualmente, a Fuelsave tem projetos-piloto em mais de 100 camiões de várias transportadoras nacionais de mercadorias. Segundo a startup, os primeiros resultados apontam para uma poupança de combustível de, em média, 20%.

“A Fuelsave faz um percurso notável neste campo, mas é também entusiasmante o trabalho que está a desenvolver na condução semiautónoma e autónoma, que acreditamos que será o futuro. Tem, por isso, uma perspetiva de negócio muito apelativa, enquadrada com a estratégia da EDP”, destaca Luís Manuel, administrador da EDP Inovação.

Natural de Évora, a startup participou no acelerador Building Global Inovators (BGI), um programa desenvolvido pelo ISCTE e apoiado, entre outros, pelo Massachussets Institute of Technology (MIT).

A Fuelsave conta com mais de uma dezena de colaboradores e vai receber financiamento do Alentejo 2020, o plano de fundos comunitários que apoia o desenvolvimento económico de empresas da região. Com esta ronda de investimento, liderada pela EDP Ventures, a Fuelsave prepara-se agora para entrar na fase comercial, com um produto adaptado às necessidades e orçamento das empresas de transporte de mercadorias, independentemente da sua dimensão.

“A participação da EDP nesta ronda de investimento veio confirmar o sucesso do nosso trabalho e facilitar a entrada de mais investimento que estrategicamente, nesta fase embrionária, faz muito sentido à Fuelsave”, destaca Luis Mendes, diretor da Fuelsave.