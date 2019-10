EDP lança novo projeto de mobilidade elétrica no Brasil com Audi, Porsche e VW

A EDP quer reforçar a mobilidade elétrica no Brasil e anunciou recentemente um novo projeto com três empresas do setor automóvel: Audi, Porsche e Volkswagen (VW) são parceiras da empresa portuguesa para a instalação de 30 novos pontos de carregamento ultrarrápido de veículos elétricos.

Com um investimento superior a sete milhões de euros, este é o primeiro projeto da América Latina de pontos de carregamento ultrarrápido. O desenvolvimento da rede terá início ainda em 2019 e deverá estar concluído em três anos, estando as primeiras inaugurações previstas para 2020.

Esta nova rede, além de cobrir todo o Estado de São Paulo, irá ainda garantir a ligação aos principais corredores elétricos do país, envolvendo um total de 64 pontos de carregamento (em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba e Florianópolis) ao longo de 2.500 quilómetros.

Cada ponto de abastecimento terá uma estação ultrarrápida e uma semirrápida e, com estes novos carregadores, é possível reabastecer 80% da bateria de um carro entre 25 e 30 minutos. As marcas Audi, Porsche e VW serão parceiras da EDP neste projeto, usando os seus veículos para testar a infraestrutura e preparar a sua homologação. ABB, Electric Mobility Brasil e Siemens serão as fornecedoras das soluções de carregamento. O projeto já foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“A EDP acredita que a oferta de infraestrutura adequada e de soluções inovadoras é fundamental para a expansão sustentável da mobilidade elétrica no Brasil. Com a criação desta nova rede de postos elétricos a cobrir todo o estado de São Paulo e ligando os principais corredores elétricos do país, a EDP posiciona-se mais uma vez de forma pioneira para liderar a transição para uma economia de baixo carbono”, explica Miguel Setas, presidente da EDP no Brasil.

Os projetos de mobilidade elétrica apresentados pela EDP à ANEEL já representam um investimento superior a 10 milhões de euros, via Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento desta entidade, recursos próprios e através de parceiros.

Essas iniciativas permitirão estudar e desenvolver um modelo de negócio e de cobrança, aplicável a todo o território brasileiro, para a venda de soluções de carregamento, além de aplicações tecnológicas que informam os condutores de veículos elétricos sobre a localização e disponibilidade dos postos de carregamento de cada região e sobre a possibilidade de reserva antecipada.

No último ano, a EDP inaugurou um corredor de abastecimento de veículos elétricos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, ao longo de 430 quilómetros, .