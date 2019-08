EDP mantém liderança no número de clientes de gás natural, apesar da quebra

No final de maio deste ano o mercado liberalizado de gás natural tinha cerca de 1,2 milhões de clientes, representando um crescimento de cerca de 4,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com a ERSE, o consumo no mercado livre “representava, em maio, cerca de 98% do consumo total registado em Portugal continental.”

Em termo de consumo, registou-se um crescimento homólogo de 1,5%, mas um decréscimo de 0,1% face ao mês anterior.

EDP lidera em clientes. Galp em consumos

De acordo com o boletim mensal da ERSE, “a Galp manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em consumo (61%), enquanto a EDP Comercial garantiu a sua posição de liderança em número de clientes (54%), apesar da quebra registada desde maio de 2018.”

A Galp mantém a liderança nos segmentos de clientes industriais e de grandes consumidores, com quotas de 57% e 66%, respetivamente. Já a EDP segura a liderança “nos segmentos das pequenas e médias empresas (49%) e residencial (54%), registando-se uma redução de respetivamente 1,9 pontos percentuais e 0,5 pontos percentuais, no mês de maio.”

Iberdrola capta mais clientes

O boletim mensal de maio revela que foi a Iberdrola que conseguiu atrair mais novos clientes para a sua carteira. A operadora espanhola conseguiu captar cerca de 43% do número de clientes que mudaram de comercializador durante o período.

“A Galp conseguiu um ganho líquido de cerca de 33% desses clientes, seguida pela Endesa a apresentar um ganho líquido de 24%”, indica a ERSE.

Em termos de consumo, o regulador refere que “foi a Galp o comercializador que mais quota conquistou no mês de maio (cerca de 77%), revelando uma abordagem de mercado preferencial a consumidores com consumo mais elevado.”

A ERSE sublinha que “o aumento da quota de mercado obtida por cada comercializador pode ser encarado com uma forma de caracterizar um tipo de abordagem mais ou menos proativa efetuada ao mercado.”