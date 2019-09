EDP não prevê acelerar instalação de contadores inteligentes, como pediu ERSE

Na sequência das declarações da presidente da Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE), que reconheceu esta quinta-feira a necessidade de acelerar o processo de instalação e ligação à rede dos contadores inteligentes que está a ser levado a cabo pela EDP Distribuição, fonte oficial da elétrica avançou ao Dinheiro Vivo que essa mesma aceleração não está prevista, já que a empresa “tem em curso há vários anos um exigente plano de instalação”.

“A EDP Distribuição tem em curso há vários anos um exigente plano de instalação de equipamentos de medição inteligente em todo o país, e tem colaborado ativamente com as várias entidades do sector no sentido de criar as condições para fazer das smart grids uma realidade em Portugal”, disse fonte oficial da EDP Distribuição ao Dinheiro Vivo.

No novo regulamento dos serviços das redes inteligentes, aprovado pelo regulador em julho, a ERSE dita que a introdução das novas regras de prestação de serviços no âmbito das redes inteligentes por operadores de rede e comercializadores será gradual, havendo uma fase inicial de implementação, transitória, que se estende até 31 de dezembro de 2020. “A partir de 2021, os sistemas inteligentes devem passar a uma nova fase com os serviços completos das redes inteligentes”, estabeleceu a ERSE, reconhecendo que, “no imediato, as redes inteligentes não serão uma realidade universal no território” português.

“Não vamos antecipar o cumprimento ou não cumprimento. Vamos ver. Existem cerca de 2,5 milhões de contadores inteligentes instalados. Uma parte significativa já está ligada a sistemas de comunicação. Os prazos fixados são prazos razoáveis. Em Espanha, 98% já estão ligados à rede inteligente. Admitimos que [em Portugal] possa não surgir tudo ao mesmo tempo e em todas as zonas, mas de facto tem que ser acelerado“, disse a presidente da ERSE ao Público, acrescentando: “O caminho faz-se caminhando. Este processo é vantajoso para os consumidores. A leitura por estimativa e as faturações continuam a ser aquilo que mais preocupa os consumidores”.

No último balanço enviado ao Dinheiro Vivo, a EDP Distribuição dava conta de um investimento, até dezembro de 2018, de cerca de 550 milhões de euros em redes inteligentes de distribuição de eletricidade em Portugal, a que se somam mais 230 milhões de euros até 2022. No total são quase 800 milhões de euros para modernizar uma rede na qual “atualmente já 70% do consumo de energia é recolhido por telecontagem”, ou seja, remotamente, sobretudo nos clientes empresariais e industriais.

“No caso dos clientes residenciais, a EDP Distribuição instalou até à data mais de dois milhões de Energy Box”, refere a mesma fonte oficial. A manter-se a cadência atual, garante a empresa, em 2025 a totalidade da base de consumidores domésticos de energia no país (cerca de seis milhões) poderá estar totalmente abrangida por contadores inteligentes.

A cinco anos desta meta, apenas um terço dos consumidores residenciais já têm ao seu dispor a nova geração de contadores digitais (por oposição aos antigos, analógicos). Falta, por isso, ainda, a instalação de cerca de quatro milhões de contadores inteligentes em Portugal (os restantes dois terços).

Do plano de digitalização em curso no Grupo EDP – 800 milhões até 2022 – “cerca de 280 milhões de euros serão direcionados para as redes inteligentes”, que incluem os contadores inteligentes e toda a infraestrutura de suporte, nomeadamente a nível de comando de rede e telecomunicações.

Tão importante como instalar milhões de contadores inteligentes, é pô-los a comunicar autonomamente com a rede e a enviar dados e leituras dos consumos, o que em muitos casos ainda não acontece. A EDP Distribuição explica porquê: “os contadores inteligentes usam uma tecnologia de comunicação (PLC) que requer a existência de uma infraestrutura para recolha de dados e um número mínimo de Energy Box ligadas. Só quando estão reunidas estas condições, é que se consegue extrair todo o potencial destes equipamentos”.

Muitos portugueses estão já a receber mensagens deste género: “A EDP Distribuição informa que as leituras da instalação em […] passarão a ser recolhidas remotamente. Os serviços alteração de potência, alteração de ciclo, e ligar (ou desligar) a instalação, também serão remotos”. Desde o início de 2019, confirma a EDP Distribuição, “já foram enviadas mais de 80 mil SMS, distribuídas por todos os concelhos do país”.

Quando é garantida esta comunicação remota, o consumidor passa a ter acesso a serviços remotos, como leituras automáticas, perfil de consumo e eficiência energética e alterações contratuais”, refere fonte oficial. Já os comercializadores passam a poder oferecer novos serviços, tais como tarifários avançados e ofertas integradas com microssistemas de produção e mobilidade elétrica.