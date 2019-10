EDP aposta em tecnologia de comando à distância nas redes de baixa tensão

Com 2,4 milhões de contadores inteligentes já instalados em Portugal e, desse total, 1,8 milhões (75%) a comunicar com a rede, permitindo que os consumidores paguem faturas sem estimativas, a EDP Distribuição tem agora em cima da mesa uma proposta da tecnológica Schneider Electric para testar soluções de telecomando também nas redes de baixa tensão. Na prática, trata-se de substituir os atuais fusíveis existentes nos postos transformadores espalhados pelo país por uma espécie de “interruptores” que podem ser operados remotamente.

A garantia foi dada ao Dinheiro Vivo por três altos responsáveis da EDP Distribuição presentes no evento Innovation Summit 2019, em Barcelona, Joaquim Mendes Teixeira, diretor de Organização e Desenvolvimento, José Ferreira Pinto, diretor de Despacho e Condução e Paulo Líbano Monteiro, diretor de Tecnologia e Inovação.

“Com estes telecomandos e uma maior sensorização das redes de baixa tensão, as vantagem passam por conseguirmos medir e recolher dados do que está a acontecer a cada momento. Vamos ter cada vez mais produção fotovoltaica, mais microgeração, novas comunidades de energia, mais veículos elétricos. E tudo isto exige uma lógica de smart charging, mais inteligência para controlar como, quando e por onde a energia deve circular na rede. Vai obrigar a que o operador de rede dialogue com mais entidades e com os consumidores. Tal como as faturas, a distribuição de energia pela rede vai deixar de ser por estimativa e vai ser em tempo real. Os mecanismos, sendo inteligentes, vão falar entre si, sem intervenção humana”, explicaram.

Mas com um aviso: “Isto vai demorar anos e não meses. Não vai ser já no Natal”. Quanto aos contadores inteligentes, garantem que “mais de um terço do parque de contadores nacionais já são inteligentes”, mas “alguns podem ainda comunicar com a rede porque faltam equipamentos nos postos de transformação”.

Por ser um “país disponível à mudança”, Portugal foi um dos dois primeiros países no mundo, a par dos Emirados Árabes Unidos, onde a Schneider Electric testou a comercialização e entrega à operadora de redes elétricas a nova geração de telecomandos, explicou João Rodrigues, country manager da tecnológica em Portugal. Na média tensão, a EDP conta já com cerca de 8000 pontos de telecomando que permitem isolar avarias e fazer acesso remoto através dos centros de despacho. Uma tecnologia que poderá ser agora adaptada também à baixa tensão.

E mais um investimento para a EDP Distribuição somar à lista de justificações para se manter como entidade operadora, ao fim de 20 anos, na sequência dos concursos públicos para atribuição das novas concessões para as redes de distribuição de baixa tensão que o governo deverá lançar em 2020.

“Temos feito um caminho visível para todos ao nível da qualidade de serviço. Por isso somos os melhores colocados para continuar a operar as redes elétricas de baixa tensão, até para conforto dos municípios. Para o sistema elétrico, estamos convencidos que o melhor é ser operado em conjunto a média e baixa tensão, numa gestão integrada. Manter a rede sempre atualizada requer investimento e traz grandes desafios pela frente”, garantiram os responsáveis da EDP ouvidos pelo Dinheiro Vivo em Barcelona, lembrando todo o trabalho já feito no passado pela empresa sem quaisquer enquadramento por parte do regulador.

Em 2019 a ERSE publicou o novo regulamento dos serviços das redes inteligentes, que dita que “a partir de 2021, os sistemas inteligentes devem passar a uma nova fase com os serviços completos das redes inteligentes”, estabeleceu o regulador, reconhecendo que, “no imediato, as redes inteligentes não serão uma realidade universal no território” português.

Para a Schneider Electric, que levou 300 clientes portugueses ao Innovation Summit de Barcelona, “a EDP é um dos clientes mais relevantes do mercado que continua a merecer a nossa atenção”, frisa João Rodrigues, fazendo um balanço positivo do trabalho em conjunto desenvolvido entre as duas empresas para trazer mais inteligência à rede elétrica nacional.

“Caminhamos no sentido de explorar novas ideias para a sensorização das redes, porque apesar do elevado nível de serviço das redes face às congéneres europeias da EDP, ainda há coisas para desenvolver. As novas tecnologias trazem novas formas para resolver problemas antigas de formas mais rápidas, mais eficientes, menos onerosas, ou com menos taxas de falha ao nível do serviço”, disse o responsável da tecnológica, que em Portugal se mantém a crescer em torno dos 3%, em linha com as outras empresas do grupo na Europa, mas abaixo do Grupo como um todo, que encerrou o primeiro semestre de 2019 com um crescimento de 5,4%.

Na opinião de João Rodrigues, as redes elétricas em Portugal estão cada vez estão mais inteligentes, mas vão ter de evoluir para tomarem em cada momento as melhores decisões. “Apesar de não estarmos diretamente envolvidos no fornecimento de contadores inteligentes à EDP, já há muitos instalados no país e os consumidores estão informados. Já há muitas pessoas com a intenção de ter um veículo elétrico e de reformular a forma como consomem energia. As redes têm de dar resposta aos novos desafios: a integração da produção descentralizada, as novas comunidades de energia, o armazenamento, vão trazer enormes desafios”, disse o responsável aos jornalistas.

Olhando para a rede portuguesa, e em particular para a ilha de Porto de Santo, a Schneider Electric está neste momento em fase de conclusão de um projeto de smart metering na região autónoma, em parceria com a Empresa de Eletricidade da Madeira. “Em Porto Santo, o objetivo do projeto-piloto é chegar a zero emissões, com contadores inteligentes em todos os consumidores, inteligência na rede, geração de dados em permanência, o que criou a necessidade de ter localmente um data center. E depois queremos que haja lição aprendida e transportada, num primeiro momento, para a ilha da Madeira”. E, quem sabe, para o Continente, onde a rede elétrica já tem mão da Schneider Electric nos telecomandos na média tensão e na sensorização da rede.