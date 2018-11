EDP quer duplicar clientes com serviços adicionais: 1,6 milhões até 2021

A EDP Comercial vai começa a vender eletricidade na Polónia em 2019, a começar pelo mercado empresarial e estendendo depois a sua oferta aos consumidores domésticos. O anúncio foi feito esta terça-feira pela nova CEO da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira, no mesmo dia em que a empresa avançou também a estratégia de crescer nos próximos anos por via da venda de serviços adicionais, como o serviço de reparações e manutenção Funciona, planos de saúde, certificação energética, mobilidade elétrica, sistemas de armazenamento e baterias de lítio, painéis fotovoltaicos, entre outros.

A gestora que veio do mundo das telecomunicações e há sete meses assumiu a liderança da elétrica estabeleceu como meta para os próximos três anos (2019 a 2021) “40% de penetração nos serviços adicionais” (o que equivale a cerca de 1,6 milhões de clientes, de um total de quatro milhões), com a duplicação do número de clientes também no serviço Funciona.

Neste momento, são 18% os clientes da EDP que têm estes serviços contratados, o que significa que a empresa quer mais do que duplicar no espaço de três nos a venda de produtos e serviços de valor acrescentado.

Este ano, garante Vera Pinto Pereira, o Funciona para o mercado residencial registou um crescimento de 15% em Portugal, enquanto no segmento empresarial a venda de serviços de eficiência energética cresceu 37%. Já a partir do próximo ano a EDP vai introduzir “novos serviços e produtos”, depois de em 2018 ter passado a comercializar um plano de saúde com um valor mensal que se paga juntamente com a fatura de eletricidade.

Além disso, referiu ainda a CEO, a EDP Comercial tem também a ambição de ser “líder na mobilidade elétrica” nesta nova fase de mercado pós-1 de novembro de 2018, em que os carregamentos rápidos na rede Mobi.E começaram a ser pagos pelos utilizadores de veículos elétricos.

Com uma carteira de quatro milhões de clientes em Portugal, a empresa quer agora fazer “crescer a base de clientes”em quatro novos mercados que já tinham sido anunciados por António Mexia: França, Itália, Polónia e o estado norte-americano do Texas. Estas novas geografias juntam-se à comercialização de energia a clientes finais em Portugal, Espanha e Brasil.

Para a Polónia, “mercado onde o processo andou mais rápido muito por via da presença da EDP Renováveis no país”, está já escolhida uma nova country manager que vai começar a trabalhar na oferta para o segmento empresarial. Para os restantes mercados, a CEO não avança datas para já.

França, Itália, Polónia e o estado norte-americano do Texas foram os quatro novos mercados, escolhidos de entre uma lista de 15 possíveis, para alargar o negócio de venda de energia, com o objetivo de conquistar um milhão de novos clientes no espaço de cinco anos.

Quanto a uma possível subida dos preços em 2019, Vera Pinto Pereira diz que ainda é prematuro falar nisso e que qualquer decisão está dependente das tarifas para o mercado regulado que a ERSE vai ainda apresentar até 15 de dezembro.