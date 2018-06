OPA. EDP reconhece “mérito” na proposta da CTG mas quer preço mais alto

A EDP vai abrir uma via negocial com os acionistas chineses para obter mais informações sobre a Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges. O Conselho de Administração da EDP diz que o projeto de compra tem “mérito” mas quer ver o preço oferecido por ação subir além dos 3,26 euros avançados na proposta inicial. Não recomenda para já aos acionistas que vendam as suas ações ao preço que está em cima da mesa.

Também implicado na OPA da CTG, o Conselho de Administração da EDP Renováveis “recomenda não aceitar o preço da Oferta”. “As potenciais implicações e desfechos regulatórios, em particular aqueles que poderão afetar a atividade nos Estados Unidos, não são claros e poderão ter impacto na estratégia e perspetivas de crescimento da EDP Renováveis”.

“Em particular, a Oferta subavalia a EDP tendo em conta os prémios pagos em ofertas públicas precedentes em dinheiro para aquisição de controlo”, diz a EDP. Além disso, “tem implícito um prémio inferior [e €3,45 por ação] ao prémio oferecido pela CTG em 2011 para a aquisição de uma participação minoritária na EDP”.

“O Conselho de Administração Executivo considera que o preço oferecido não reflete adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na Oferta é baixo considerando a prática seguida no mercado Europeu das utilities nas situações onde existiu aquisição de controlo. Assim, o Conselho de Administração Executivo não pode recomendar que os acionistas vendam as suas ações ao preço atualmente oferecido”, refere o relatório publicado esta madrugada no site da CMVM.

E acrescenta: ” O Conselho de Administração Executivo constata que há mérito nas intenções estratégicas do Oferente [CTG]. Dadas as incertezas em relação à implementação das intenções do Oferente e do potencial impacto na EDP, o Conselho de Administração Executivo procurará obter mais informação junto da Oferente para estar em condições de formar uma opinião mais fundamentada sobre a qualidade do projeto. Sem prejuízo dos méritos do plano que venha a ser estruturado pela Oferente com base nas intenções apresentadas, o Conselho de Administração Executivo é da opinião de que os acionistas que tencionem vender as suas ações devem ser adequadamente compensados por permitirem a tomada do controlo da EDP e a implementação do referido plano”

Nas primeiras horas do dia a seguir à China Three Gorges ter apresentado perante o Conselho Geral e de Supervisão da EDP o seu plano industrial para o futuro de uma EDP pós-OPA, a elétrica portuguesa fez questão de publicar no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a sua resposta à Oferta Pública de Aquisição chinesa, aprovada em unanimidade pelos membros do conselho de administração: insiste na revisão do preço oferecido – e reclama um valor mais alto do que os 3,26 euros por ação -, mas ao mesmo tempo reconhece que o projeto dos acionistas chineses para a compra da empresa tem “mérito”. No entanto, “o mérito das intenções da Oferente acima descritas depende do seu modelo de implementação, o qual não é claro nesta fase”.

Maiores detentores de ações da EDP no conselho de administração, António Mexia (91.000 ações) e Miguel Stilwell de Andrade (140.000 ações) especificam no relatório remetido à CMVM que a sua decisão de venda está “pendente”, o que acontece com todos os outros membros do board da EDP.

A EDP considera que faltam detalhes ao projeto de prospeto da operação que foi entregue pela CTG à CMVM há precisamente uma semana. Por isso mesmo, vai ser agora aberta uma via negocial para que a gestão da elétrica obtenha mais detalhes sobre o projeto, já que considera que a informação disponibilizada não é suficiente. O relatório remetido por António Mexia e restantes membros do Conselho de Administração inclui um parecer favorável do conselho de supervisão da elétrica, liderado por Luís Amado.

A EDP defende que vale bem mais do que o valor avançado pelos chineses e explica porquê: “Tem um longo e comprovado histórico de criação de valor e execução operacional, tendo aumentado, na última década, a sua capacidade de produção instalada de 16 GW para 27 GW, e o seu EBITDA recorrente de €2,7 mil milhões para €3,5 mil milhões, o seu resultado líquido recorrente de €648 milhões para €845 milhões, e os seus dividendos por acção de €0,13/acção para €0,19/acção”.

Esta tomada de posição surge depois de a empresa liderada por António Mexia já ter feito saber em alto e bom som que o preço oferecido pelos chineses – de 3,26 euros por ação – é baixo e “não reflete adequadamente o valor da EDP”. Por isso mesmo, era já previsível que o conselho de administração da EDP voltasse a pedir agora um valor mais elevado pela venda da empresa.

O Dinheiro Vivo sabe que na visão da China Three Gorges para o futuro de uma EDP pós-OPA, a elétrica portuguesa passará a ser líder no Brasil, com uma capacidade instalada que crescerá dos atuais 2,8 para 11,7 GW. Este foi um dos principais argumentos usados pela empresa chinesa para tentar convencer a EDP a aceitar os termos da oferta pública de aquisição (OPA) lançada a 11 de maio, disse ao Dinheiro Vivo fonte conhecedora do processo.

O relatório do conselho de administração da EDP confirma e realça que “a contribuição de ativos de dimensões significativas no Brasil contemplada pela Oferente levaria a um aumento relevante da contribuição relativa da América Latina para o portefólio global da EDP, o que, consequentemente, modificaria de modo relevante o seu perfil de risco e de retorno”.

Outros argumentos de peso incluem um aumento de quase 30% na capacidade total instalada, de 26,8 para 34,7 GW. E também um salto de 3,5 para 4,5 mil milhões de euros no seu EBITDA, o que corresponde a um incremento de mil milhões de euros anuais nos resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações. A mesma fonte garante ainda que, ao contrário do que a italiana Enel fez com a espanhola Endesa, “a CTG não tem qualquer interesse em ver-se livre dos ativos existentes, mas sim expandir a EDP”.

A empresa chinesa pretende ainda entregar à elétrica portuguesa a gestão da maioria dos seus ativos internacionais de energia eólica e hidroelétrica, na Europa, Américas e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, avaliados em 8,3 mil milhões de dólares (7000 milhões de euros). Esta estratégia está também a ser discutida com o governo português e tem como objetivo acrescentar valor à oferta de 9,1 mil milhões de euros feita pelos chineses para aquisição do capital da EDP. Neste momento, os chineses controlam 23,7% da EDP.

Os cinco pilares do plano industrial da CTG para a EDP pós-OPA incluem a garantia que será preservada a identidade portuguesa da EDP, com sede em Lisboa, a criação de emprego e a manutenção da presença na Bolsa de Lisboa; a promessa que a EDP será a plataforma prioritária da CTG para liderar as operações e o crescimento nos mercados europeus, americanos, africanos de expressão portuguesa e em alguns mercados asiáticos selecionados; a manutenção da política de dividendos; e, mais importante, o acesso da EDP ao gigantesco mercado eólico chinês, com uma capacidade instalada de 5 GW até 2020 e mais 10 GW adicionais em construção.

