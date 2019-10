EDP Renováveis aumenta produção de eletricidade em 6% até setembro

A EDP Renováveis aumentou em 6% a produção de eletricidade até setembro para os 21,9 Terawatt-hora (TWh), beneficiando do reforço da capacidade instalada e recurso eólico estável, anunciou hoje em comunicado a empresa liderada por João Manso Neto.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis destaca que na Europa, apesar da desconsolidação de 997 megawatt (MW) em julho, a geração aumentou 4% face ao período homólogo, dado o superior recurso eólico. Também na América do Norte, a produção aumentou 4% para 12,1 TWh, refletindo a capacidade adicional em operação.

Já no Brasil, a produção disparou 50% nos primeiros nove meses do ano para 1,3 TWh, devido à adição de nova capacidade.

Até setembro, as operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 39%, 55% e 6% do total da produção.

No final do terceiro trimestre, a EDPR geria um portfólio de 10,8 gigawatt (GW) em 11 países: 4,5 GW na Europa (2,1 GW em Espanha, 1,2 GW em Portugal e 1,3 GW no resto da Europa), 5,8 GW na América do Norte e 0,5 GW no Brasil.

Ao longo do ano, a empresa liderada por Manso Neto construiu 344 MW, dos quais 145 MW na Europa (29 MW em Espanha, 47 MW em Portugal, 19 MW em França e 50 MW em Itália), e 199 MW nos EUA, relativo ao parque eólico Prairie Queen.

Em contrapartida, até setembro, a subsidiária do grupo EDP pôs em marcha o processo de alienação de ativos, tendo concluído a venda da sua participação num portfolio de 997 MW na Europa (348 MW em Espanha, 191 MW em Portugal, 388 MW em França e 71 MW na Bélgica, 491 MW líquidos para a EDPR).

“Em setembro de 2019 a variação líquida consolidada do portfólio da EDPR foi de -836 MW face a dezembro de 2018”, refere.

A Energias de Portugal, S.A. (EDP) é a maior acionista da EDP Renováveis, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa.