EDP Renováveis investe três milhões de dólares em projeto na Nigéria

A EDP Renováveis vai investir três milhões de dólares (2,7 milhões de euros) na Rensource, empresa que desenvolve e gere sistemas descentralizados de energia solar, para apoiar a sua expansão na Nigéria, foi hoje anunciado.

Num comunicado, a EDP afirma que, com este investimento, a empresa reforça a estratégia do grupo no âmbito do acesso universal a energia sustentável, que tem sido promovido através da área de A2E (Access to Energy).

Este investimento – que resultou de uma ronda de financiamento participada pela EDP Renováveis e outros investidores internacionais, como a CRE Ventures, Omidyar Network, Inspired Evolution, Proparco, I&P, Sin Capital e Yuzura Honda – irá permitir à EDP Renováveis participar no maior mercado de África, refere a elétrica no comunicado.

A EDP refere ainda que o objetivo passa agora por apoiar a expansão da atividade da empresa na Nigéria, foco inicial da estratégia da Rensource, e levar soluções de energia sustentável e de baixo custo a mais comunidades.

Criada em 2015 nos EUA e a operar na Nigéria desde 2016, a Rensource já mantém atividade em sete Estados do país, especialmente junto de pequenas e microempresas locais, e conta com mais de 200 colaboradores.