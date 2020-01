EDP Serviço Universal passa a chamar-se SU Eletricidade e já tem lojas próprias

Foi para evitar confusões que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) decidiu, em 2017, que a EDP Serviço Universal tinha de mudar de imagem. A mudança arrancou na semana passada e já é visível nas lojas. A partir de agora, a marca que trabalha a comercialização de eletricidade no mercado regulado chama-se SU Eletricidade. O vermelho deu lugar ao azul esverdeado.

Há cerca de um milhão de clientes que ainda fazem parte do mercado regulado de eletricidade, o que equivale a 6% do consumo total de energia em Portugal, e que a partir deste mês já irão receber a fatura da luz com um novo logótipo. Há também um novo site, uma aplicação atualizada e uma linha de apoio telefónico.

A mudança de imagem inclui ainda a abertura de novas lojas, uma por cada capital de distrito. As primeiras já estão em funcionamento: uma em Lisboa, na Loja do Cidadão das Laranjeiras, e outra no Porto, também na Loja do Cidadão. A EDP prevê abrir os restantes espaços até ao final do primeiro trimestre de 2020. Até lá, o serviço vai ser prestado pelas lojas e agentes da EDP que já existem em cada distrito.

A empresa ressalva que a mudança de imagem não vai implicar a alteração das atuais condições contratuais dos clientes da EDP Serviço Universal. “As tarifas continuam a ser definidas pela ERSE, sendo que as tarifas para 2020 irão reduzir, em média, 0,4% face a 2019”, lembra a EDP.

A mudança surge na sequência de uma decisão da ERSE, que obriga as várias marcas do universo EDP (Comercial, Serviço Universal e Distribuição) a adotarem elementos que as diferenciem, para não confundir os clientes.

O mercado regulado de eletricidade deveria terminar no final deste ano, mas o ministro do Ambiente revelou, na semana passada no Parlamento, que vai continuar em vigor por mais três anos.