EDP. Visita de presidente chinês não afeta OPA da CTG

A ideia é falar do futuro e não olhar para o passado, diz António Mexia, presidente da comissão executiva da EDP, a propósito da visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal a partir de terça-feira. “Para que um país possa crescer não há nada como falar do futuro e não estar a revisitar o passado”, afirmou.

O responsável da elétrica portuguesa rejeitou que o calendário da visita do líder do Conselho de Estado da República Popular da China estivesse estado ameaçada devido ao desenvolvimento do processo de oferta pública pelo controlo da EDP lançada pela China Three Gorges, que enfrenta vários desafios regulatórios em diferentes geografias.

“Quer a CTG quer os reguladores estão a fazer aquilo que lhes compete”, afirmou, acrescentando que “não se esperava nada de especial porque as coisas têm de correr no seu rumo natural”. Até aqui, a elétrica chinesa apenas obteve aprovação do negócio pelos reguladores brasileiros. Mas o processo, disse Mexia, “está a seguir com toda a normalidade”.