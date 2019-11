Secretário do Turismo diz que, no ano passado, os ventos só tornaram o aeroporto da Madeira inoperacional durante três dias. Região quer chegar a novos mercados.

O número de turistas que visitou a Madeira até setembro é inferior ao de 2018, estando a atividade a ser pressionada pela falência de companhias aéreas. Em entrevista ao DV, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, não esconde que a aposta no mercado britânico e alemão é para manter, mas quer explorar novas geografias.

Que retrato faz do turismo na região?

A Madeira, como qualquer outro destino, passa por ciclos e importa ver que razões levam a que os ciclos possam abrandar ou crescer. Há razões de ordem interna e externa. No aspecto interno, nunca, como nos últimos anos, a Madeira programou a sua atividade. Temos uma estratégia definida de 2017 a 2021. Somos a única região do país que tem um plano de ordenamento do Turismo e está em curso um plano de requalificação do setor. Mas o turismo não depende só do destino; depende do mercado. Como destino insular temos uma porta de entrada: o aeroporto.

Aí tem a questão dos ventos…

Os ventos não têm sido um problema em 2019. Neste ano, o aeroporto apresenta 1,74% de inoperacionalidade, o que é muito reduzido. É pouco mais de três dias. E três dias de inoperacionalidade num aeroporto é considerado normal. O ano de 2018 foi francamente pior. E é isso que está na memória das pessoas, o que afeta a competitividade. O que aconteceu, e para nós foi terrível, foi a falência de companhias aéreas. Desde os finais de 2016 até agora, foram 14 as companhias que operavam na Europa que faliram, das quais nove afetaram a Madeira. E em mercados que são muito importantes: o inglês e o alemão. A falência da Germânia teve um impacto grande, porque tinha uma rede ligando aeroportos não principais à Madeira.

O que a região pode fazer?

A Madeira está a reunir com linhas aéreas e com operadores e estamos a desenvolver um trabalho para consolidar o mercado inglês e o alemão.

Os dois mercados-chave…

Qualquer um dos dois tem 20% do nosso mercado. Não é possível perspetivar um mercado que venha a ter este peso começando a trabalhar hoje. No orçamento da promoção para 2020 temos o reforço específico para cada um deles.

Quanto é que a Madeira perdeu com a falência da Thomas Cook?

A perceção é que o impacto na Madeira não foi na dimensão do que aconteceu no Algarve. Houve impacto, mas os relatos que tenho indicam que não colocou em causa a sobrevivência das empresas nem motivou despedimentos.

Estão a trabalhar na captação de novas rotas?

Não há nada mais importante do que reforçar as acessibilidades. Estamos a conversar, negociar e a montar operações.

De onde?

O mercado nórdico é importante e está muito mal servido de ligações. Temos a noção de que a notoriedade da Madeira cresceu bastante nestes países; há pessoas que querem viajar para cá e não têm como. Temos também o desejo de começar a trabalhar com o mercado norte-americano e o Canadá.

Com quem?

Pode ser de várias formas, mas há umas que são um pouco mais evidentes.

Com a TAP?

Temos conversado e reunido com a TAP e manifestámos este nosso desejo de, também através da TAP, conquistar o mercado americano. Mas para fazer esse trabalho, entendemos que tínhamos de conhecer o mercado. Foi adjudicado um trabalho, que está em curso e que termina dentro de semanas, para tipificar a preferência de consumo do viajante para decidirmos de forma quase cirúrgica onde vamos investir a nossa promoção.

O que é que preciso para atrair mais turistas para a Madeira?

Há um aspecto que não tem sido focado: o ressurgir de destinos onde os operadores por excelência para a Madeira têm fortes interesses. Toda a bacia mediterrânica foi afetada por fenómenos geopolíticos e esses são territórios onde alguns dos nossos grandes operadores têm interesses diretos. Por isso, agora, a prioridade fica focada noutro espaço geográfico o que nos leva a perder a dianteira.

Daí a diversificação…

A Madeira tem vindo a fazer um trabalho notável na conquista de públicos mais jovens sem nunca perder esta perceção de que é um bom destino para seniores. Queremos cada vez mais esse mercado; dá-nos muita confiança, muito conforto, porque permite uma sustentabilidade a longo prazo. E outro segmento onde apostamos fortemente é o do golfe.

* Jornalista na Madeira a convite da APAVT.