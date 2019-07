Efacec escolhida para construir e operar nova central fotovoltaica em Portugal

Os promotores da nova central fotovoltaica de Salvaterra de Magos – Exus Management Partners e BlackRock Real Assets – escolheram a a empresa portuguesa Efacec para levar a cabo o projeto com início previsto de operação em 2020.

A Efacec foi assim selecionada não só para a construção mas também para a operação e manutenção de uma nova central solar em regime de mercado livre, que vai nascer em Portugal, com uma capacidade de 24 MW. Com uma área de 50 hectares, a infraestrutura terá uma capacidade produtiva de 46 GWh por ano e prevê-se que comece a produzir energia no início de 2020, informou a Efacec em comunicado.

O projeto foi desenvolvido e gerido originalmente pela Exus Management Partners, uma empresa de investimento e gestão de ativos dedicada ao setor das energias renováveis (eólica, fotovoltaica e hidroelétrica de pequena escala). “A Exus combina competências operacionais, técnicas e financeiras que garantem soluções chave-na-mão aos seus investidores”, refere o documento, acrescentando que “a BlackRock Real Assets adquiriu uma participação neste parque solar da Exus Management Partners através do fundo Renewable Income Europe, numa estratégia na qual tem investido num portefólio diversificado em ativos de infraestruturas de energias renováveis”.

A central solar terá a capacidade de fornecer eletricidade a mais de 11 mil casas anualmente, contribuindo para a redução das emissões de CO2 em cerca de 12 mil toneladas por ano. A eletricidade gerada será vendida através de um Acordo para a Compra de Energia (PPA – Power Purchase Agreement) com o grupo Axpo, uma empresa suíça com subsidiárias em toda a Europa, incluindo em Portugal, onde marca presença desde 2009. Depois de ter comprado a comercializadora Goldenergyà Dourogás, este será o segundo PPA levado a cabo pela Axpo em Portugal e o terceiro na Península Ibérica.

A Efacec posiciona-se como player no setor energético, com cerca de 300 MW instalados em todo o mundo. O Parque Solar de San Pedro de Atacama é um dos projetos mais emblemáticos desenvolvidos pela Efacec neste contexto, com mais de 186 painéis fotovoltaicos, 51 inversores e uma produção elétrica anual de 170 GWh. A empresa está presente em mercados estratégicos como a Europa, os Estados Unidos da América, a América Latina, Ásia, Médio Oriente,