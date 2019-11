Efacec fornece 95 carregadores rápidos para veículos elétricos na Alemanha

A Efacec foi escolhida para o fornecimento de 95 carregadores rápidos para veículos elétricos a serem instalados na região de Baden-Württemberg, na Alemanha. O projeto, financiado pelo governo alemão e já em implementação no terreno, representa um investimento no valor de 1,5 milhões de euros, informou a empresa em comunicado enviado às redações.

O ponto de carregamento localizado em Bad Urach foi visitado pelo ministro dos Transportes e Infraestruturas Digitais do estado federal de Baden-Württemberg, Andreas Scheuer.

O projeto de carregamento para veículos elétricos do estado federal de Baden-Württemberg vai usar o modelo QC45 da Efacec, que se caracteriza pela sua compatibilidade com todas as marcas de veículos elétricos, pela alta eficiência (carregamento a 80% em menos de 30 minutos), instalação plug & play simples, potência de saída superior a 50kW, carga DC e AC em simultâneo, múltiplos standards disponíveis (CHAdeMO, CCS e AC) e comunicações integradas (3G, LAN, WiFi).

O modelo usado na região de Baden-Württemberg tem algumas customizações específicas, nomeadamente um terminal de pagamento com cartão de crédito, facilidade de acesso para utilizadores com mobilidade reduzida, meter AC no circuito DC e classe B EMC.

A Efacec está a participar em sete dos maiores projetos de mobilidade elétrica a nível mundial e está presente em mercados estratégicos como a Europa, os Estados Unidos da América, a América Latina, Ásia, Médio Oriente, Magrebe e África Subsariana.