Efacec garante ter dinheiro para salários e fornecedores

A Efacec está em condições de assegurar os seus compromissos com os trabalhadores e fornecedores. A garantia é dada pelo conselho de administração da empresa, após a empresária Isabel dos Santos, acionista maioritária da Efacec, ter afirmado que “o arresto às contas bancárias pessoais e das empresas em Portugal está a impedir movimentação das mesmas nos diversos bancos, com sério risco de destruição de valor para todos os stakeholders”.

Em comunicado, o conselho de administração (CA) da Efacec volta a afirmar que a empresa e os seus acionistas são entidades distintas.

“A Efacec tem uma gestão independente e reúne todas as condições para honrar os compromissos acordados com todos os seus colaboradores e fornecedores, não estando colocada a possibilidade de não pagamento de salários ou incumprimento dos seus compromissos”, lê-se no documento enviado ás redações.

Segundo o CA, a empresa “está focada na gestão operacional do dia a dia” e preparar “a reestruturação acionista, para que esta se realize com a maior brevidade possível”.