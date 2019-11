Efacec quer mobilidade elétrica a valer cem milhões e 20% da empresa

Daqui a três anos, o negócio da mobilidade elétrica já representará 15% a 20% da faturação da Efacec. A garantia foi dada por Vanessa Loureiro, administradora da Efacec, em entrevista ao Dinheiro Vivo. Isto depois de a empresária angolana Isabel dos Santos, acionista maioritária, ter dito recentemente que quer transformar a empresa numa “líder internacional” na área da mobilidade elétrica.

Neste momento, o negócio da mobilidade elétrica representa 6% no total da faturação da Efacec, uma percentagem que o grupo quer que suba para 15%, perto de cem milhões de euros.

“Nós gostávamos que fosse um objetivo a curto prazo, o que é totalmente fazível. As estratégias de longo prazo têm de ser adaptadas ao que acontece no terreno, se o mercado pende mais para o carregamento rápido ou para o carregamento doméstico”, afirma Vanessa Loureiro, identificando uma nova oportunidade de negócio para a empresa: o carregamento elétrico doméstico, empresarial ou industrial. “As fronteiras da mobilidade elétrica alargam-se. Aqui deixamos de ser meros fabricantes dos carregadores e somos nós os responsáveis por toda a ligação de um sistema integrado.”

A empresa conseguiu já triplicar a sua produção de carregadores rápidos e ultrarrápidos de veículos elétricos e lançou também novas soluções de carregamento com armazenamento incluído para o segmento residencial e de frotas.

“Na mobilidade elétrica, a Efacec é um construtor de carregadores mas nunca seremos operadores de postos de carregamento, por exemplo, não é esse o nosso posicionamento. Para nós o desafio é garantir que este sistema da mobilidade elétrica é eficiente e eficaz”, explicou Vanessa Loureiro.

Recentemente, num painel sobre Transição Energética e Ambiente na Portugal Mobi Summit, a administradora da Efacec defendeu que não faz sentido uma expansão da mobilidade elétrica sem assegurar o respetivo armazenamento de energia. “É impossível. Se pensarmos na sobrecarga que terão os postos de carregamento elétrico no futuro, vemos que isto só funcionará com soluções de armazenamento acopladas. Caso contrário, não há sistema que resista.”

A Efacec já está no terreno, e até a testar carregadores com painéis solares e baterias, em vez de irem buscar eletricidade à rede, mas Vanessa Loureiro reconhece que o armazenamento “é uma área ainda muito incipiente. Até chegarmos a um ponto em que podemos montar sistemas robustos e resilientes ainda vai demorar algum tempo. Mas não muito”, garante.

Na opinião da administradora não executiva, o futuro da mobilidade elétrica “passa pela informação e por aquilo que nós fazemos com ela. Já temos nos nossos postos de carregamento os sistemas de pagamento. Já temos dados sobre os perfis de consumo, a que horas os clientes carregam, como carregam, como todo o sistema opera, já estamos na era da Internet das Coisas. Esta informação e o seu valor ajuda-nos a encontrar novos modelos de negócio para os nossos clientes e parceiros, como a EDP, entre outros”.

Agindo como consultora, a Efacec utiliza a informação recolhida pelos sistemas inteligentes da nova geração de carregadores elétricos para “desafiar os clientes a fazerem mais, consoante os seus modelos de negócio”. Depois de ter colaborado com a EDP na fase piloto do projeto EDP Wallbox Condomínios, que em breve entrará em pleno na sua fase comercial – no desenvolvimento de uma solução que permite individualizar os consumos no carregamento de veículo de cada um dos condóminos e fazer o necessário encontro de contas de forma automática com o condomínio -, a Efacec voltará a trabalhar com a elétrica portuguesa nos próximos tempos, em que a EDP quer fazer crescer a sua rede de carregadores até 130 no final deste ano, e depois até 300 até ao fim de 2020. Na sua maioria, rápidos.

Olhando para trás, e para o nascimento da rede Mobi.e (que agora será 100% privatizada), a Efacec sente-se como “um dos pais da mobilidade elétrica em Portugal. Conseguimos criar algo aqui que serviu de prova de conceito para levarmos para outros mercados. Se a Mobi.e não tivesse existido se calhar a Efacec não seria hoje um player internacional de relevo”, remata Vanessa Loureiro.