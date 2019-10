Efacec responsável pela manutenção de mais de 60 parques eólicos da EDP

Depois de garantir já a manutenção de parques eólicos na região norte do país, a Efacec conquistou agora um contrato de manutenção de todos os parques eólicos da EDP Renováveis localizados em Portugal continental. O contrato engloba todas as atividades de manutenção preventiva e curativa e um serviço de resposta rápida permanente, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. O contrato assinado com a EDP Renováveis, que detém mais de seis dezenas de parques eólicos, tem a duração de quatro anos, informou a Efacec em comunicado.

Para a Efacec, “a atribuição dos trabalhos de todos os seus parques eólicos a nível nacional é um sinal de confiança da EDP Renováveis na qualidade e na competência da Efacec. Para além da atuação nestas infraestruturas, a unidade de Service tem também vindo a desenvolver igualmente trabalhos de manutenção em parques solares desta empresa, que é um dos maiores atores nas energias renováveis”, afirma Miguel Carvalho, Marketing & Sales Director da unidade de negócios Service da Efacec.

Com uma presença abrangente na cadeia de valor de Energia, Mobilidade e Ambiente, a Efacec atua como fornecedor de soluções e de sistemas integrados EPC (Engineering, Procurement and Construction) e parceiro de serviços O&M (Operations & Maintenance).

A Efacec está presente em mercados estratégicos como a Europa, os Estados Unidos da América, a América Latina, Ásia, Médio Oriente, Magrebe e África Subsariana.