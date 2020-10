Efanor oferece prémio de 60,4% com nova contrapartida pela Sonae Capital

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Outubro, 2020 • 17:44 Partilhar este artigo Facebook

Na nota publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a 'holding' indica que esta revisão, de 70 cêntimos para 77 cêntimos, é ainda um aumento de 10%, face ao valor anunciado aquando do lançamento da oferta, em 31 de julho.

A contrapartida oferecida representa "um prémio de 42,4% em relação ao preço médio ponderado das ações da Sociedade Visada no mercado regulamentado Euronext Lisbon, nos seis meses imediatamente anteriores à data de 31 de julho de 2020 inclusive, o qual é 0,541 euros por ação".

Além disso, diz a Efanor, constitui "um prémio de cerca de 60,4% em relação ao preço de negociação das ações da Sociedade Visada no Euronext Lisbon no dia 31 de julho de 2020, o qual é de 0,48 euros por ação".

O grupo revelou ainda que "o montante total da garantia/caução para a contrapartida é alterado para o montante de 62.838.651,26 euros" e que a "revisão da contrapartida revista ora anunciada foi efetuada no quadro dos pressupostos e condições mencionadas no Anúncio de Lançamento e no Prospeto" da oferta.

A sociedade Efanor, a maior acionista do grupo Sonae, lançou uma "oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social" da Sonae Indústria e Sonae Capital, de acordo com dois comunicados enviados ao mercado no dia 31 de julho.

Depois disso, o grupo tem divulgado várias aquisições de ações nas duas sociedades e admitiu também retirar de bolsa quando fossem verificadas as condições das ofertas.

No dia 21 de outubro, a Efanor Investimentos anunciou que tinha comprado 1.150.122 ações da Sonae Capital, adiantando nesse dia que tinha revisto em alta de 10% a contrapartida da oferta para 77 cêntimos.

De acordo com dados atualizados a 17 de junho pela Sonae Capital, a Efanor detinha 62,80% do grupo, com 28,69% em 'free float' (dispersas) e 8,51% de participações qualificadas, da Qaero Capital e do Norges Bank.

Tendo em conta as aquisições já referidas, estes valores deverão estar já desatualizados, mas esta informação ainda não foi divulgada pela empresa no seu 'site'.