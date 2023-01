EIU. Subida de juros do BCE ameaça Itália e pode contagiar países do sul da Europa

Taxa diretora do BCE, liderado por Christine Lagarde, deverá subir até 4% este ano. © Leonardo Negrão / Global Imagens

As subidas de juros que ainda são esperadas este ano por parte do Banco Central Europeu (BCE) podem gerar problemas maiores, além do já visível abrandamento da economia e da menor confiança dos agentes económicos.

Segundo um estudo da Economist Intelligence Unit (EIU), divulgado esta semana, o aperto monetário em curso pode arrastar Itália e, com isso, espoletar uma nova vaga de stress financeiro, com contágio a vários países soberanos do sul da Europa, em concreto "os mais endividados", avisam os autores do trabalho intitulado Política Monetária Global em 2023.

O BCE, que é presidido por Christine Lagarde deve, quase de certeza, aumentar novamente taxas de juro na reunião da próxima quinta-feira (dia 2).

Portugal nunca é referido diretamente no estudo. Ultimamente, o país até tem sido algo elogiado por estar a conseguir reduzir o défice e a dívida pública, ao mesmo tempo que tem mostrado alguma resistência contra os efeitos da crise inflacionista e energética.

Até agora, evitou uma recessão e parece que vai conseguir escapar a uma no início deste ano. O mesmo não acontecerá com vários países da União Europeia (UE).

Mas os peritos da EIU estão, na mesma, bastante preocupados com os soberanos do sul europeu, a começar por Itália.

Segundo a Comissão Europeia, Grécia lidera o ranking do peso da dívida pública com uns expressivos 171,1% do produto interno bruto (PIB). Itália vem em segundo, com 144,6%. Portugal é terceiro, com cerca de 115%, acompanhado de perto por Espanha, com 114%.

"A Zona Euro está em risco de sofrer uma liquidação da sua dívida soberana", atira a unidade de investigação do grupo The Economist.

"O aperto das condições financeiras na zona euro provocará um alargamento dos spreads das obrigações soberanas. O BCE anunciou que começará a reduzir a sua carteira de obrigações, avaliada em cinco biliões de euros (aperto quantitativo) a um ritmo de 15 biliões de euros por mês a partir de março de 2023", começam por referir os peritos.

"Nos últimos anos, o BCE absorveu a maior parte das novas emissões de dívida pública, o que ajudou a isolar os governos das pressões dos mercados. Com grandes défices orçamentais - à medida que os governos estendem estímulos para amortecer o impacto dos elevados preços da energia - e o aumento dos custos de financiamento, existe um risco moderado de que os investidores possam começar a perder a confiança na sustentabilidade orçamental de alguns países, especialmente os países altamente endividados do sul da Europa, como Itália", sustenta o documento.

"Isto pode desencadear um forte movimento de venda nos mercados de obrigações soberanas, alimentando o risco de contágio aos mercados financeiros".

A EIU prevê que as taxas de juro continuem a subir até meados de 2024, na Zona Euro e nos EUA. As taxas de juro da Zona Euro estão hoje em 2,5%, mas vão chegar a 4% ainda este ano e ficar neste patamar durante um ano pelo menos, dizem agora estes analistas. Portanto, no melhor cenário, as taxas de juro só devem começar a descer (e devagar) na segunda metade de 2024, diz a unidade. No terceiro trimestre, provavelmente.

Mas, se houver uma recidiva da inflação muito alta por causa de um agravamento súbito da guerra ou de um estrangulamento inesperado nos fornecimentos de matérias-primas, o cenário de descida projetado para fins de 2024 pode ter de ser adiado.

"Até ao início de 2023, a Reserva Federal (EUA) - ou Fed - tinha aumentado a sua taxa de juro de referência em 4,25 pontos percentuais, e o BCE tinha aumentado as suas taxas diretoras em 2,5 pontos percentuais", mas há mais subidas a caminho e "esperamos que ambas as regiões atinjam taxas de juro máximas até meados de 2023", diz a unidade.

"Para já, esperamos que Fed e BCE consigam domar a inflação sem provocar uma recessão global profunda, mas os riscos são elevados", avisam os especialistas.

Desde julho, o BCE já aumentou as taxas de juro (que estiveram em 0% durante mais de seis anos) para 2,5%. Mas, segundo a EIU, "esperamos que o BCE agrave a taxa de referência [refinanciamento] em mais 1,5 em 2023 (0,5% em fevereiro e março e 0,25% em maio e junho)", dizem no mesmo estudo.

Quanto atingirem um máximo de 4% em meados de 2023, fruto de um aperto monetário que é "mais do dobro do ritmo comparativamente ao último ciclo de aperto em 2005/08", "esperamos que as taxas de juro da Zona Euro se mantenham neste nível máximo durante pelo menos um ano, com o primeiro corte de taxas a ocorrer no terceiro trimestre de 2024, em consonância com a Fed", diz a unidade.

Como referido, o caso mais delicado pode ser o italiano, mas a EIU observa que há outras economias em risco. Espanha, por exemplo. "As taxas de juro mais elevadas aumentarão os custos para as empresas no pagamento dos juros da sua dívida", sendo que "as empresas em Itália e Espanha têm uma quota muito mais elevada de dívida a taxa variável e a vencer no curto prazo do que as da França e da Alemanha, e estarão, portanto, expostas mais cedo ao atual ciclo de aperto do BCE", rematam os economistas.

Com as famílias endividadas acontece algo semelhante. "Os mercados imobiliários de Itália e Espanha estão entre os mais expostos na região ao aperto do BCE, dada a grande percentagem de hipotecas com contratos de taxa variável".

Segundo o BCE, "apenas 25% dos empréstimos concedidos às famílias são a taxas fixas em Itália e Espanha, comparando com cerca de 90% em França e Alemanha.

Em Portugal, a taxa variável também é dominante e esmagadora. O Banco de Portugal já avisou, no último relatório sobre a estabilidade financeira da economia, que "a desaceleração da atividade económica e a subida da inflação, conjugada com o aumento das taxas de juro de mercado, aumentam o risco de incumprimento das famílias" e "a proporção de empréstimos à habitação com taxa variável é de cerca de 90%, levando a que a subida das taxas de juro de mercado se traduza num aumento do serviço de dívida no curto prazo".