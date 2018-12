Eixo Atlântico com orçamento de 4,3 milhões para 2019

“A comissão executiva do Eixo Atlântico aprovou esta manhã a proposta da secretaria-geral para o orçamento de 2019, que ascende a 4,3 milhões de euros”, lê-se em comunicado.

No documento, o Eixo Atlântico explica que “75% deste orçamento, que deverá ser ratificado pela assembleia-geral da entidade em fevereiro, será destinado ao desenvolvimento de programas, entre eles os Jogos do Eixo, que se realizarão em Braga em julho, a feira de turismo de proximidade Expocidades, também em Braga, e a Bienal de Pintura”.

A estas atividades juntam-se ainda os trabalhos da Agência de Ecologia, a elaboração de relatórios e estudos, assim como as estratégias que desenvolve no campo das infraestruturas, internacionalização, colaboração com a América Latina e ação externa ou ainda os trabalhos para a implementação do Plano de Ação da Agenda Urbana, plano que já foi ratificado pela comissão executiva e que deverá ser agora ratificado pela assembleia-geral

“A partir desse momento estabelecerá a posição política que cada cidade aplicará na medida dos seus interesses e necessidades”, lê-se no comunicado.

Na reunião que decorreu hoje em Pontevedra, a comissão executiva ratificou ainda a candidatura da cidade de Braga para acolher a Capital da Cultura do Eixo Atlântico em 2020, assim como o Seminário de Intercâmbio de Experiências no Âmbito da Educação em Barcelos, no segundo trimestre de 2019.

O Eixo Atlântico informou também da situação das infraestruturas com a chegada da eletrificação ferroviária da Linha do Minho até Barcelos em novembro e a previsão da sua chegada a Viana em janeiro, tendo comunicado que, ainda este mês, os seus representantes vão reunir com o secretário-geral das Infraestruturas espanhol, Javier Izquierdo, em Madrid.

Segundo os mesmos, a reunião servirá para discutir “a situação da saída sul ferroviária de Vigo até Portugal ou as ligações interiores como é o caso da A76 e o Corredor Atlântico”.

No final da reunião, o presidente do Eixo, Alfredo García, e Aires Pereira, presidente da Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto – assinaram um protocolo de colaboração com o objetivo de melhorar a gestão dos resíduos domésticos nos municípios do Eixo Atlântico.

Este protocolo, acrescenta o comunicado, visa ajudar as cidades no cumprimento do objetivo 2020 para a reciclagem e reutilização, tanto em Espanha como em Portugal, facilitar o acesso ao financiamento europeu e aumentar a projeção como grupo de influência em gestão de resíduos na eurorregião Norte de Portugal-Galiza.