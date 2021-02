Eletricidade. ERSE explica como funciona o apoio extraordinário às famílias

lampadas luz eletricidade ideia Home-Page-Hero-Image

A Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE) publicou uma brochura em que explica como funciona o novo apoio criado pelo Governo à fatura de eletricidade das famílias. Destinado a consumidores domésticos, com potência contratada até 6,9 kVA, e a beneficiários da tarifa social de energia elétrica, o novo apoio será incluído nas faturas a partir de 15 de fevereiro.

Disponível no site do regulador, a brochura contém alguns exemplos de casos específicos e calcula o montante de apoio que pode ir desde os 1,18 euros, durante 15 dias, para as famílias que não beneficiam de tarifa social, e cuja potência contratada é de 3kVA, até aos 7,08 euros para as situações de maior vulnerabilidade, com tarifa social, e uma potência contratada de 6,9 kVA.

Lembra a ERSE, que as regras de aplicação do apoio extraordinário ao consumo de energia, criado pelo Governo no quadro do aumento do consumo de eletricidade verificado durante o confinamento e o período em que se assistiu a uma descida acentuadas das temperaturas durante o mês de janeiro, ​​​​​​​são iguais para todos os consumidores, quer estejam no mercado regulado ou liberalizado.

Assim, todos os consumidores domésticos com potências contratadas até 6,9 kVA irão beneficiar do apoio extraordinário relacionado com a descida acentuada da temperatura, e que​​​ vai de 0,0262 euros por dia para o escalão mais baixo, com potência contratada de 1,15 kVA, aos 0,1573 euros para quem tem 6,9 kVA de potência contratada. O período a considerar, para este apoio, vai de 15 a 29 de janeiro

Já o apoio extraordinário relacionado com o confinamento geral está limitado aos "consumidores vulneráveis", beneficiários da tarifa social de eletricidade, e que receberão, além do valor anterior, outra parcela equivalente durante as duas semanas seguintes, Ou seja, têm direito a 30 dias de apoio, entre 15 de janeiro e 13 de fevereiro de 2021.

O montante de desconto será incluído nas faturas dos diversos comercializadores de eletricidade, após o dia 15 de fevereiro. Sublinha a ERSE que o pagamento do apoio extraordinário pelos vários comercializadores "pode ser realizado numa ou mais faturas, em função do período de faturação aplicável em cada caso".