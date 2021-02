Eletricidade. Mudar de fornecedor permite poupança de 10% face à tarifa regulada

Dinheiro Vivo 19 Fevereiro, 2021 • 11:12 Partilhar este artigo Facebook

A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos fez uma análise às novas ofertas de eletricidade lançadas pelos comercializadores em janeiro e concluiu que, dos 21 comercializadores do mercado livre com ofertas de eletricidade para consumidores domésticos, 11 apresentam reduções de preços na sua oferta mais competitiva. Redução essa que chega a ser de 10% ou mais. Para um casal sem filhos a Iberdrola tem a oferta mais competitiva. Já para um casal com dois filhos é a GoldEnergy que apresenta o maior desconto face à tarifa regulada.

"Com base na opção horária simples e incluindo serviços adicionais, avaliam-se as novas ofertas mais competitivas de cada comercializador para os consumidores-tipo 1, 2 e 3 do simulador de preços de energia da ERSE, ou seja, casal sem filhos (potência contratada de 3,45 kVA e consumo anual de 1 900 kWh), casal com dois filhos (potência de 6,9 kVA e consumo anual de 5 000 kWh) e casal com quatro filhos (potência de 13,8 kVA e consumo anual de 10 900 kWh)", explica a ERSE na nota emitida, dando conta que esta análise permite perceber como comparam as novas ofertas comerciais em mercado, em termos percentuais, face à tarifa regulada, fixada pelo regulador e que, para 2021, baixou 0,6% face ao ano anterior.

Assim, para um casal sem filhos, com uma potência contratada de 3,45 kVA e um consumo anual de 1900 kWh, há 12 comercializadores com um preço mais competitivo do que a tarifa regulada. A oferta comercial que lhe garante a menor fatura mensal é da Iberdrola, com o seu Plano Outono-Inverno, que tem um valor mensal de 31,40 euros, equivalente a um desconto de 13% face à tarifa regulada. São menos 4,7 euros por mês. Logo de seguida posiciona-se a Endesa com a Tarifa Simples e a Galp Power com a plano Casa & Continente Eletricidade Verde. Ambas asseguram descontos da ordem dos 9% face ao mercado regulado, correspondentes a poupanças mensais de 3,5 e 3,3 euros, respetivamente.

Já no caso de um casal com dois filhos (potência de 6,9 kVA e consumo anual de 5 000 kWh), há 14 comercializadores com preços mais competitivos do que a tarifa regulada. O mais baixo é o da GoldEnergy, com a sua oferta Monoeletrico ACP 2021, com um valor de 81,3 euros/mês. Equivale a um desconto de 9% e a uma poupança mensal de 8,4 euros face mercado regulado. Seguem-se a EDP Comercial, com a oferta Eletricidade Desconto de Amigo CC+DD+FE, e a Iberdrola, com o Plano Outono-Inverno, com descontos de 9% e 7% e poupanças mensais de 8,1 euros e 6 euros, respetivamente.

Por fim, e no que ao consumidor tipo 3 diz respeito, ou seja, um casal com quatro filhos (potência de 13,8 kVA e consumo anual de 10 900 kWh), há 16 comercializadores com preços mais competitivo do que os regulados, sendo que a EDP Comercial, com o plano Eletricidade - Desconto Amigo, é a mais barata, com um valor mensal de 173,6 euros, o que dá um desconto de 10%. A poupança mensal é de 18,8 euros face à tarifa regulada. Seguem-se as ofertas Monoeletrico ACP 2021 da GoldEnergy e Plano Outono-Inverno da Iberdrola, com descontos de 9% e 6%, correspondentes a poupanças mensais de 16,5 euros e 11,2 euros, respetivamente.

Feitas as comparações, a ERSE recomenda aos consumidores que verifiquem as suas faturas, designadamente para perceberem se o valor que pagam é maior ou menor do que o do mercado regulado, que consultem as novas ofertas no mercado. Se estiverem a pagar mais, contratem nova oferta ou comercializador. No site do regulador encontra materiais informativos vários, incluindo informação sobre como mudar de comercializador. Se preferir, assista ao vídeo explicativo.