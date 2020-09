Eli&Co. O novo cowork de Lisboa abre a 1 de outubro

Lisboa vai contar a partir de 1 de outubro com um novo espaço de trabalho partilhado, o Eli&Co, após um investimento de 300 mil euros. São sete escritórios privados, duas salas de reunião e várias áreas comuns, num total de 400 metros quadrados, que pretendem transformar o modo de fazer negócios. O Eli&Co quer afirmar-se como uma comunidade.

O próprio nome é uma mensagem do ADN do espaço: Eli vem de Entrepreneurship, Lifestyle e Incubator e Co não é apenas uma abreviatura de companhia, simboliza os valores de Collective, Colaboration, Connection, Commitment e Cool.

“Entrar no universo Eli&Co garante, não só, um enquadramento ao nível do conforto no dia-a-dia, mas também o acompanhamento necessário à expansão das empresas”, diz Eliana Martins, diretora geral da Ossosi, empresa que detém este novo espaço.

No Eli&Co, os clientes terão ao dispor um leque variado de serviços flexíveis e personalizados, de que se destacam um concierge, para atender aos pedidos das empresas, soluções à medida em áreas como o design, multimédia, comunicação, desenvolvimento web ou arquitetura ou design de interiores, parcerias de lifestyle, organização de eventos profissionais e de lazer.

Para Eliana Martins, a localização do Eli&Co é também um fator distintivo do espaço. O cowork está instalado no Bairro das Laranjeiras, a poucos metros da Loja do Cidadão, com diferentes transportes públicos nas proximidades, como metro, autocarro e comboio, e acessos rodoviários, como a Avenida Lusíada, o Eixo Norte-Sul ou a Segunda Circular.

O Eli&Co já tem três salas reservadas e espera atingir a ocupação máxima ainda este ano. “Este conceito de escritório vai ser cada vez mais procurado, por um lado, por empresas de menor dimensão que têm dificuldade em encontrar um escritório para arrendar, tendo em conta o custo de investimento que tal representa e, por outro, cremos que a procura deste tipo de espaços por empresas mais consolidadas vai crescer, muito por conta da conjuntura atual”, diz a responsável.

Para Eliana Martins, os desafios que a pandemia trouxe às empresas, com o teletrabalho e os regimes de trabalho rotativos, “leva a que olhem de forma diferente para os seus espaços e é aqui que as soluções de coworking ganham vantagem, diminuindo os encargos com opções mais flexíveis, quer ao nível do espaço como do tempo”.