Elidérico Viegas demite-se da AHETA após entrevista polémica

Elidérico Viegas, presidente da AHETA © André Vidigal/Global Imagens

O presidente da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, pediu esta segunda-feira a exoneração do cargo, que ocupa desde a fundação do organismo.

"Irei apresentar, hoje, ao Presidente da Assembleia Geral da AHETA, o meu pedido de exoneração das funções de Presidente da Direção, cargo que tenho desempenhado desde a fundação da associação, tendo sido reeleito, sucessivamente, desde agosto de 1995", lê-se no comunicado que enviou às redações.

A decisão prende-se com a "falta de solidariedade institucional" de alguns dos membros da direção, "face à discordância de declarações que proferi a um órgão de comunicação social que, embora descontextualizadas, por serem verdade e do conhecimento público, reitero e confirmo​​​​".

Elidérico Viegas deu, na passada semana, uma entrevista ao jornal Inevitável, onde alertava para a falta de turistas na Páscoa no Algarve, para o aumento do desemprego na região e onde afirmava que os prémios de turismo ganhos por Portugal eram pagos.

Na nota, Elidérico Viegas agradece "os inúmeros estímulos e as muitas manifestações de solidariedade recebidas, quer de associados da AHETA, insistindo para não me demitir, quer de outros setores da vida e da sociedade regional e nacional, mas também de cidadãos e instituições de outros países".

"Espero que os futuros responsáveis pelos destinos da AHETA saibam dar continuidade à defesa intransigente dos interesses dos empresários hoteleiros e turísticos do Algarve, bem como da região e da atividade turística em geral", diz ainda.

A AHETA terá agora de convocar novas eleições para o órgão associativo e para completar o atual mandato.