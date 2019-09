Elisa Ferreira fica com pasta da Coesão em Bruxelas

A portuguesa Elisa Ferreira irá ficar com a pasta de Coesão e Reformas no próximo executivo comunitário, anunciado esta terça-feira por Ursula von der Leyen, a próxima presidente em Bruxelas.

A responsável anunciou hoje um novo colégio, com oito vice-presidentes, três dos quais terão também funções executivas.

No novo executivo, Frans Timmermans será vice-presidente executivo com a pasta ambiental, ficando responsável pelo Green Deal europeu, Margrethe Vestager ficará com a pasta da economia digital, igualmente como vice-presidente executiva, e manter-se-á como comissária da Concorrência nos próximos anos. Valdis Dombrovskis é outro dos vice-presidentes executivos até 2024, ficando ainda como comissário para os Assuntos Financeiros.

Na carta de missão entregue por Ursula von der Leyen, é realçado o papel que Elisa Ferreira terá no processo de transição digital e ambiental dos 27.

A portuguesa trabalhará em articulação estreita com Timmermans, responsável pelo investimento na área ambiental, e com Johannes Hahn, comissário para o Orçamento da UE, para constituir um novo fundo, o Fundo para a Transição Justa, destinado a apoiar a transição energética dos países e a financiar o Green Deal dos 27.

Ferreira terá como missão primeira, no entanto, obter um acordo sobre os fundos de coesão do próximo quadro comunitário e assegurar que estes serão usados de forma eficaz. E será a responsável pelo aconselhamento técnico sobre reformas a adotar pelos países que estão na fila de espera para aderirem à União Europeia.

Além disso, irá caber-lhe também apoiar os trabalhos para um acordo de orçamento na Zona Euro, que têm sido liderados pelo também português Mário Centeno no âmbito do Eurogrupo, e irá trabalhar na revisão da Agenda Urbana da UE.

A criação de uma Direção Geral para Apoio às Reformas Estruturais, com a qual Elisa Ferreira irá trabalhar, é uma das inovações previstas na Comissão von der Leyen, que alcança o objetivo de apresentar um colégio paritário de 26 comissários com 13 homens e 13 mulheres.

A principal mudança diz respeito ao reforço das funções dos vice-presidentes da CE que terão igualmente pastas executivas. O novo colégio traz também novas pastas. Designadamente, as da Democracia e Demografia, que será ocupada pela croata Dubravka Suica, dos Valores e da Transparência, que ficará a cargo da ex-comissária da Justiça, Vera Jourava, e a do Ambiente e Oceanos, com o mais novo comissário do elenco, de 28 anos, o lituano Virginijus Sinkevičius, numa nova designação da pasta que liderará as políticas de pescas e da economia azul.

A política externa de von der Leyen poderá ser outra novidade, com a líder europeia a contar com o espanhol Josep Borell como Alto Representante para a Política Externa e a deixar claro que esta será “um comissão geopolítica” na qual o bloco europeu se pretende afirmar num contexto de forte tensão entre EUA e China. Neste aspeto, Ursula von der Leyen sublinhou a relação privilegiada europeia aos Estados Unidos logo no início da apresentação dos cargos dos novos comissários.

No que diz respeito ao Green Deal europeu e ao objetivo de atingir a neutralidade carbónica europeia em 2050 – nomeadamente, quanto à discussão de impostos sobre as emissões de carbono para os quais ainda não há acordo -, Ursula von der Leyen indicou que será preciso investir na discussão. “Temos de ser mais ambiciosos”, disse. “Teremos muitos problemas ao avançar. Mas é a direção certa”.

Já quanto à relação com o Presidente dos EUA, Donald Trump, que poderá vir a impor tarifas adicionais às vendas europeias de veículos automóveis e componentes para território norte-americano, a nova presidente da Comissão Europeia demarcou-se das declarações que têm sido feitas até aqui por Cecilia Malmstrom, que será substituída no Comércio pelo irlandês Phil Hogan. “Se começarmos um despique, serão os outros a beneficiar”. A ideia, disse, é encontrar terreno comum. Sobre a agenda de contactos com Washington, ainda não há datas marcadas. “Certamente, irei viajar assim que assumir o cargo, mas os planos ainda não estão detalhados”.

Quem são os novos comissários e que missão terão

Frans Timmermans, vice-presidente para o Green Deal europeu

O socialista holandês, inicialmente apoiado por Portugal para a liderança da Comissão, tem 100 dias após assumir o cargo para apresentar o projeto de Green Deal europeu, um projeto de investimento e estímulo rumo ao objetivo de assegurar a neutralidade carbónica europeia em três décadas. Ursula von der Leyen quer ser mais ambiciosa do que a Comissão Juncker, visando uma redução das emissões em pelo menos 50% no prazo de dez anos (antes 40%). Timmermans irá liderar os esforços internacionais para alcançar o objetivo. Será também responsável pela coordenação do Fundo para a Transição Justa que ficará sob a pasta de Elisa Ferreira e trabalhará para o sucesso da revisão da Diretiva da Tributação da Energia e para a criação de medidas de fiscalidade novas sobre as emissões de carbono.

Margrethe Vestager, vice-presidente executiva para uma Europa preparada para a Era Digital

A dinamarquesa que tem enfrentado os grandes gigantes digitais norte-americanos vai manter-se como comissária da Concorrência e vai liderar os trabalhos sobre a fiscalidade digital, sobre os quais os 27 não conseguiram ainda consensos. Ursula von der Leyen dá o prazo de 2020 para que Vestager alcance um acordo para um imposto digital europeu. A vice-presidente tem também 100 dias para apresentar a agenda europeia para a inteligência artificial. Vai caber-lhe ainda lançar nova regulamentação europeia de proteção dos consumidores das plataformas digitais. No âmbito da política industrial, a responsável da Concorrência vai trabalhar com a francesa Sylvie Goulard, com a pasta do Mercado Interno, para rever as regras sobre ajudas de Estado e processos de fusão e aquisição para projetar os chamados campeões europeus. A próxima comissão quer regras mais flexíveis para apoiar as empresas europeias no plano global.

Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo para uma Economia para as Pessoas

O até aqui vice-presidente responsável pelo euro fica ainda com o trabalho de promover a moeda única e com a pasta dos serviços financeiros, que já tinha agarrado a meio do mandato que termina agora, e liderará os trabalhos do aprofundamento da União Económica e Monetária – grandemente conduzidos no Eurogrupo de Centeno. Vai também rever as regras do Semestre Europeu para que os Estados-membros passem a alinhar mais as suas políticas económicas em função dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e coordenar a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, já integrado nas avaliações regulares. Também terá uma palavra a dizer nas políticas industriais e de distribuição dos fundos europeus geridos por Elisa Ferreira.

Josep Borell, Alto Representante da UE para a Política Externa e Política de Segurança/vice-presidente

A nova Comissão von der Leyen quer uma Europa “mais unida, mais assertiva e mais estratégica” e apresenta-se como uma “comissão geopolítica”, manifestando o objetivo de fortalecer o papel europeu no mundo num momento de fragilidade dos 27. O espanhol vai liderar os comissários na frente externa e tem cinco anos para dar passos em direção a uma “genuína União de Defesa Europeia”, que até aqui é matéria onde os Estados-membros não avançam todos ao mesmo tempo. Ursula von der Leyen quer que Borell trabalhe com Vestager na área digital e que canalize o financiamento da UE a espaços terceiros para objetivos estratégicos de fortalecimento geopolítico dos 27.

Restantes vice-presidentes e comissários

Maroš Šefčovič, vice-presidente para as Relações interinstitucionais e Prospetivas

Věra Jourová, vice-presidente para os Valores e Transparência

Margaritis Schinas, vice-presidentes para a Proteção do Modo de Vida Europeu;

Dubravka Šuica, vice presidente para a Democracia e Demografia

Johannes Hahn, comissário para o Orçamento e Administração

Didier Reynders, comissário para a Justiça

Mariya Gabriel, comissária para a Inovação e Juventude

Stella Kyriakides, comissária para a Saúde

Kadri Simson, comissária para a Energia

Jutta Urpilainen, comissária para as Parcerias Internacionais

Sylvie Goulard, comissária para o Mercado Interno e responsável pela nova Direção-Geral da Indústria da Defesa e do Espaço

László Tracsányi, comissário para a Política de Vizinhança e Alargamento

Phil Hogan, comissário para o Comércio

Paolo Gentiloni, comissário para a Economia

Virginijus Sinkevičius, comissário para o Ambiente e dos Oceanos

Nicolas Schmit, comissário para o Emprego

Helena Dalli, comissária para a Igualdade

Janusz Wojciechowski, comissário da Agricultura

Elisa Ferreira, comissária para a Política de Coesão e Reformas

Rovana Plumb, comissária para os Transportes

Janez Lenarčič, comissário para a Gestão de Crises

Ylva Johansson, comissária para os Assuntos Internos

Atualizado pela última vez às 14h05