Elisa Ferreira sublinha importância de um acordo rápido na UE

A comissária europeia Elisa Ferreira sublinha a importância de a União Europeia alcançar ainda este mês um compromisso sobre o plano de recuperação, para responder ao impacto brutal da crise da covid-19 e restaurar a confiança.

Em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, na véspera do arranque de um Conselho Europeu no qual os 27 vão tentar chegar a um acordo sobre o Fundo de Recuperação e o orçamento da União para os próximos sete anos, Elisa Ferreira disse que as suas expectativas “e as expectativas também da Comissão, são que de facto se terminem as negociações, pelo menos naquilo que é essencial, agora”.

“Quando digo agora, não quer dizer que seja sexta-feira, sábado. Interessa que fique fechado antes do verão, antes de agosto”, precisou, salientando que aquilo que está também em causa é “toda uma gestão de expectativas, quer da parte das empresas, dos empresários, dos trabalhadores, dos investidores, e também até dos próprios mercados financeiros, que passa muito por uma clarificação do que é que a Europa pode fazer”.

Referindo-se às propostas de um Fundo de Resolução de 750 mil milhões e de um orçamento para os próximos sete anos de 1,1 biliões de euros colocadas sobre a mesa pelo executivo comunitário, Elisa Ferreira defendeu que “a Comissão tomou uma iniciativa muito forte e era muito importante que ela tivesse uma resposta positiva rapidamente, pelo menos nas suas linhas gerais, de modo a reforçar a confiança dos investidores, do mercado, dos trabalhadores, enfim, de toda a economia”.

Para a comissária responsável pela Coesão e Reformas, face à “dimensão da crise que se antecipa, com a quebra do produto [interno bruto], a queda de procura”, bem como uma quantidade grande de empresas que estão numa situação financeira complicada, a Comissão “fez tudo o que podia fazer com o dinheiro que tinha”, no último ano de um quadro orçamental, ao reprogramar fundos estruturais que permitiram apoiar PME e trabalhadores em ‘lay-off’, por exemplo.

“A Comissão e o pelouro pelo qual eu me responsabilizo, a Coesão, tomou uma decisão que foi histórica, que foi única, e que teve uma enorme cumplicidade positiva da parte do Parlamento Europeu e da parte do Conselho. Dissemos: «tudo pode ser reprogramado para atacar os problemas que neste momento os países estão a sofrer»”, declarou.

Contudo, a comissária da Coesão admite que esta resposta de emergência “não é uma solução” definitiva. “Com a queda do PIB que já era antecipada [na UE], da ordem dos 7,3%, mas que agora subiu mais um ponto percentual, com o desemprego, que pode não se notar nas estatísticas porque está latente, está disfarçado através de ‘lay-offs’ e mecanismos semelhantes, nós precisávamos na Europa de um impulso”, na forma do plano de recuperação proposto pela Comissão.

“E este impulso permite de facto a alguns países duplicar ou triplicar os fundos estruturais e abrir outras possibilidades de investimento, como seja por exemplo fazer reformas estruturais, reformas de fundo”, acrescentou.

Apontando que evita pensar no cenário de uma falta de entendimento a 27 e prefere pensar neste momento “que vai haver um acordo” e “que todos são sensíveis à necessidade deste acordo”, Elisa Ferreira advertiu todavia que nenhum Estado-membro, nem os mais fortes, vai conseguir superar a atual crise provocada pela pandemia da covid-19.

“É evidente que mesmo para os países mais fortes, como a Alemanha, para as empresas mais fortes, é muito difícil pensarmos que pode haver um relançamento quando o mercado interno europeu, que é aquele que neste momento é para a maior parte das empresas um mercado fundamental, o mercado principal, fica com mais de metade da sua força em recessão”, realçou.

Notando que, “na crise passada”, iniciada em 2008, os problemas alastraram-se a toda a UE “mas começaram com países que pesavam 2% ou 3% do PIB” europeu, como Grécia e Portugal, Elisa Ferreira sublinhou que, “neste momento, as previsões de recessão em Itália, Espanha, parte de França, etc, são na ordem dos dois dígitos”.

“Isto é uma rutura enorme na dinâmica de crescimento do mercado interno”, que só pode ser contrariada com um verdadeiro plano de relançamento da economia europeia, que deve então ser acordado o quanto antes, adiantou.

Covid-19: Comissão Europeia esteve à altura de prova de fogo

A comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, considera que a Comissão Europeia “esteve claramente” à altura da verdadeira “prova de fogo” que representa a crise da covid-19, ao agir rapidamente e de forma “ousada”.

Em entrevista concedida hoje à agência Lusa em Bruxelas, a comissária portuguesa observou que, pouco depois de tomar posse [em dezembro], e “quando estava a propor fazer o relançamento da economia europeia na base do verde e do digital”, a nova Comissão “foi apanhada por uma crise” ainda difícil de classificar, mas com “a dimensão da II Guerra Mundial em termos de impacto económico, mais do que isso até”.

“Eu acho que foi uma prova de fogo e, tanto quanto eu sou capaz de avaliar, estando de dentro, acho que a resposta foi uma resposta à altura da parte da Comissão. A Comissão Europeia faz propostas e ousou”, salientou.

E a resposta europeia, defendeu, foi de uma rapidez recorde, bastando comparar por exemplo com a reação à crise de 2008. “Se nós pensarmos que a crise foi em 2008, com todo o impacto da [falência do] Lehman Brothers, e que o ‘whatever it takes’ de Mario Draghi acontece em 2012, estamos a falar de quatro anos”, observou, aludindo à célebre intervenção do então presidente do Banco Central Europeu (BCE), por muitos considerada um momento-chave.

“Se nós olharmos para os primeiros indicadores de pandemia, talvez fevereiro, e para a reação da Comissão, em abril, maio, nós estamos a falar de semanas, de dois, três meses. Portanto, de facto, é uma reação que eu acho que desta vez foi a reação certa”, argumentou.

De acordo com Elisa Ferreira, o executivo liderado por Ursula von der Leyen “ousou a vários níveis”, desde logo quando decidiu que, não sendo possível que os Estados-membros pusessem mais dinheiro no orçamento da UE, iria avançar ele próprio “para os mercados financeiros e emitir dívida”.

A comissária notou que em algumas matérias a Comissão só não foi mais longe porque o Tratado não lhe confere competências em vários domínios e apontou que muitos cidadãos se queixam de que “a UE não está a decidir, por exemplo, no caso das viagens ou da política de saúde”, sem ter noção de que estas são políticas “da competência dos Estados-membros”.

E ainda assim, sublinhou, a Comissão trabalhou em áreas nas quais os Tratados não lhe dão legitimidade legal, num esforço de coordenação “de forma a responder às situações de emergência.

“Na parte económica e na parte do relançamento, claramente acho que avançámos na hora certa”, acrescentou a comissária, sublinhando o facto de a “equipa que estava acabada de chegar” ter conseguido imediatamente “criar laços de resposta muito articulados”.

“Estou a gostar muito desta oportunidade de estar aqui num momento tão crítico e, se possível, dar uma mão”, completou.

Assinala-se precisamente hoje um ano desde a eleição de Ursula von der Leyen para a presidência do executivo comunitário. O colégio iniciou funções em 01 de dezembro de 2019.

A política de coesão não é uma opção, é essencial

A comissária europeia Elisa Ferreira defende que a política de coesão “não é uma opção”, sendo antes “essencial” para evitar desigualdades na Europa, em altura de profunda crise devido à covid-19, rejeitando que se trate de “uma esmola”.

Em entrevista hoje à agência Lusa em Bruxelas, em vésperas da cimeira de líderes da União Europeia (UE) sobre a resposta económica à recessão gerada pela pandemia, a comissária portuguesa vincou que “cada dia é mais importante e a [política de] coesão não é opção, é algo que é absolutamente essencial e intrínseco para o funcionamento desta estrutura”.

“No fundo, se temos concorrência e as regiões e os Estados têm um nível de desenvolvimento desigual, à partida os mais fortes acabam por dominar e os mais fracos só fazem libertação de mão de obra e vão, progressivamente, sucumbindo”, ilustrou Elisa Ferreira.

E, “para que isso não aconteça”, a responsável pelas pastas europeias da Coesão e Reformas sublinhou que “é preciso, desde o início, haver política de coesão e é preciso também que quem está no terreno perceba que esse dinheiro que chega não é uma espécie de uma esmola para sempre, é um extra que é concedido às empresas, aos atores públicos, aos trabalhadores para que, de facto, se faça uma aceleração das condições para que haja uma verdadeira concorrência aberta dentro deste mercado”.

Lembrando que, com o surto de covid-19 na UE, “algumas regiões foram mais afetadas do que outras” em termos sanitários e económicos, Elisa Ferreira apontou que “houve também uma sensibilidade muito maior de umas regiões em relação às outras face às medidas que foram tomadas de contenção”, o que acabou por causar assimetrias.

“A interrupção dos contactos sociais tem uma importância maior nas regiões e nos locais onde a economia depende do contacto e isso acontece, por exemplo, nas regiões que são muito industrializadas e onde é preciso chegarem as peças e onde as peças não chegam porque não se pode exportar, […] mas também nas regiões turísticas, nos setores que dependem da cultura e dos eventos e, portanto, houve que repensar […] tudo isto e ter um estímulo para o relançamento”, enumerou a comissária portuguesa.

Já aludindo ao relaxamento das regras da UE para os auxílios estatais, que vieram tornar possível ajudas dos países às suas empresas, algo normalmente vedado pelas normas comunitárias, Elisa Ferreira destacou que “alguns Estados tinham condições para o fazer, outros não tinham”, exemplificando que, do total de três biliões de euros em medidas já aprovadas neste âmbito, quase metade foi gasto pela Alemanha.

“Ainda bem que isso foi possível e que há empresas que continuam a subcontratar, que há trabalhadores que continuam a poder ser consumidores, a comprar e a investir, mas a verdade é que isto desequilibra o mercado”, comentou a responsável portuguesa.

E é aqui que entra a política de coesão, segundo a comissária.

“Em tudo isto que estamos a fazer — o refazer das condições para que o mercado interno e a moeda única possam funcionar — a coesão está no cerne das propostas”, argumentou.

“É preciso também que ao nível de cada país, de cada região, de cada município e empresa haja uma grande consciência de que este dinheiro é destinado a fazer uma aceleração da nossa convergência com a UE, da nossa capacidade de concorrer”, concluiu Elisa Ferreira.

A proposta em cima da mesa nesta cimeira de líderes tem um valor total de 1,8 biliões de euros entre 2021 e 2027, nos quais se incluem 750 mil milhões de euros através de um Fundo de Recuperação e o restante alocado ao quadro financeiro plurianual.

Elisa Ferreira quer verbas para transição verde das indústrias já em janeiro

A comissária europeia Elisa Ferreira espera que as verbas do Fundo de Transição Justa, das quais Portugal poderá arrecadar centenas de milhões de euros, possam ser distribuídas a partir de janeiro, apoiando o fecho das centrais termoelétricas.

“Os países estão em comunicação com a Comissão e estão a propor ajustamentos […], mas temos de acelerar o processo precisamente porque a partir de 01 de janeiro, se tudo for aprovado como estamos a prever, começa-se a ter de ter os projetos e a começar a utilizar o dinheiro”, declarou a comissária portuguesa da Coesão e Reformas em entrevista hoje à agência Lusa.

Destinado a apoiar o desmantelamento de indústrias poluentes e a descarbonização de regiões especialmente dependentes dos combustíveis fósseis, o Fundo de Transição Justa tem um montante previsto de 40 mil milhões de euros, segundo a proposta apresentada pela Comissão Europeia em maio passado.

Antes, numa primeira proposta apresentada em janeiro passado, previa-se um total de 7,5 mil milhões de euros para este fundo, com o executivo comunitário a justificar este reforço significativo por a pandemia da covid-19 ter aumentado as necessidades de auxílio às regiões mais vulneráveis para enfrentarem os choques socioeconómicos da transição para a neutralidade carbónica.

Também no seguimento desse reforço, passou a estar prevista a alocação a Portugal de 465 milhões de euros do Fundo de Transição Justa, face aos 79,2 milhões inicialmente estimados.

“A nossa proposta na versão inicial era de 100 polos ao nível de toda a Europa em que achámos que era importante fazer a reconversão e o fundo disponibiliza esses meios. Agora, por pressão de muitos países, de muitas regiões, de muitas ONG [organizações não-governamentais] e ouvindo os anseios, o valor inicial do fundo aumentou e isto permite-nos pensar num volume global de investimento mais lato”, destacou Elisa Ferreira.

Este fundo está incluído no quadro financeiro plurianual, que na proposta da Comissão Europeia de maio passado estava orçado num total de 1,1 biliões de euros.

Já na semana passada, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apresentou uma proposta com montante ligeiramente mais baixo, de 1,07 biliões, dos quais 30 mil milhões de euros seriam para o Fundo de Transição Justa.

São estas verbas que os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) vão discutir na cimeira que arranca na sexta-feira.

Também em discussão, mas entre as autoridades portuguesas e os técnicos da Comissão Europeia estão os projetos que, em Portugal, serão alvos de apoios comunitários no âmbito do Fundo de Transição Justa.

Em fevereiro passado, a Comissão Europeia propôs que Portugal alocasse estas verbas europeias ao encerramento das centrais termoelétricas de Sines e Pego e à redução de emissões dos polos petroquímicos de Matosinhos e Sines, por serem poluentes.

“Não faria sentido, de modo nenhum, que nós apostássemos apenas no fecho das minas de carvão e não pensássemos no esforço que é preciso fazer nos clientes do carvão, isto é, em todas as próprias centrais termoelétricas e em todas as indústrias que acabam por ser fortíssimos contribuintes para emissões de CO2 [dióxido de carbono] e de gases de efeito de estufa e aquilo que se pensou foi alargar o conceito e preparar um fundo, um apoio, que ajudasse a fazer esta transição, ajudasse a várias perspetivas”, adiantou Elisa Ferreira na entrevista à Lusa.

O Fundo de Transição Justa só poderá ser utilizado pelos países de forma combinada com os fundos da Coesão (desenvolvimento regional e social europeu), além do cofinanciamento nacional para cada projeto, devendo estar ligado aos planos nacionais para redução das emissões e a reconversão ambiental e climática.

Presidência portuguesa pode reaproximar cidadãos da UE

A comissária europeia Elisa Ferreira espera que a presidência portuguesa da União Europeia (UE), no primeiro semestre de 2021, possibilite um “reencontrar dos cidadãos com a Europa”, melhorando esta “relação afetiva”, após tensões geradas pelas crises económicas.

Em entrevista hoje à agência Lusa em Bruxelas, a responsável pelas pastas da Coesão e Reformas defendeu que o primeiro semestre de 2021, em que Portugal assume a presidência da UE após a Alemanha ocupar esse lugar, “pode ser um período de reencontro das instituições europeias com os cidadãos”.

“Acho que esta sequência da presidência alemã, neste momento, com as decisões fundamentais, seguida de uma presidência portuguesa, que é um país antigo na União, um país médio, um país capaz de fazer negociações, um país estável politicamente e que tem dado essa imagem, é algo de fundamental e de único na implementação de tudo isto que temos na nossa agenda”, frisou a comissária europeia.

Com um programa focado nas questões sociais, “Portugal pode dar uma imagem de relançar, na prática, aquela relação afetiva e de confiança dos cidadãos com a Europa”, sustentou Elisa Ferreira.

Desde logo por a presidência portuguesa surgir “no pós-rescaldo das cicatrizes que ficaram do modo como foi gerida a crise de 2008 e quando a Europa foi capaz de dar, dentro dos meios disponíveis, uma resposta adequada a uma segunda crise, essa ainda mais humana e mais sentida por todos, e que deixou dramas brutais em termos de saúde, de desagregação do tecido económico”, precisou.

“Portugal é um país que é da coesão, sabe o que a coesão significa, mas é um país com uma enorme história de abertura, de tolerância e de presença mundial e, portanto, não corremos o risco de ser um país que traz a Europa para uma espécie de autismo em relação ao mundo que a rodeia — porque não podemos viver nessas circunstâncias. E depois é um país que incorpora, a meu ver muitíssimo bem, todos os princípios fundamentais da UE, os princípios da democracia, da liberdade, do respeito pelos outros, pela diversidade, pela tolerância, mas também do cumprimento e do respeito pelos valores fundamentais da cidadania e da democracia”, disse ainda Elisa Ferreira.

Falando à Lusa na véspera do arranque da cimeira de líderes da UE subordinada à resposta económica à crise da covid-19, a responsável notou que “a Comissão fez a sua parte” ao apresentar propostas que ascendem a 1,8 biliões de euros, entre o Fundo de Recuperação e o quadro financeiro plurianual.

“A presidência do Conselho também está a fazer a sua parte — com a presidência alemã, que teve uma posição extraordinariamente construtiva nesta fase –, seguida de uma presidência portuguesa, [que] pode ser, de facto, um reencontrar dos cidadãos com a Europa e eu, pessoalmente ficaria muito contente se isso acontecesse”, concluiu Elisa Ferreira.