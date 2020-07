Elon Musk é o sétimo mais rico, ultrapassando Warren Buffett

As ações da Tesla dispararam quase 11% na sessão desta sexta-feira, 10 de julho, e a fortuna de Elon Musk engordou em cerca de 6,1 mil milhões de dólares (cerca de 5,4 mil milhões de euros), para um total de 70,5 mil milhões de dólares (cerca de 62,6 mil milhões de euros).

Ao elevar a sua fortuna, o fundador e CEO da Tesla, marca de veículos eléctricos, tornou-se na sétima pessoa mais rica do mundo, ultrapassando Warren Buffett (um dos grandes investidores americanos e uma das pessoas mais ricas) de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. A contribuir para a descida do líder da Berkshire Hathaway está o facto de Buffett ter doado na semana passada 2,9 mil milhões de dólares em ações da Berkshire para instituições de caridade

Com a valorização das ações da Tesla, Musk ultrapassou também Larry Ellison, co-fundador da tecnológica Oracle, e Sergey Brin, um dos fundadores da Google.

As ações de empresas tecnológicas têm vindo a subir significativamente em bolsa. Mike Novogratz, gestor que comanda a Galaxy Digital Holdings, em declarações à Bloomberg alertou que a valorização dos títulos das tecnológicas estão muito elevada e alertou os pequenos investidores para a possibilidade de virem a formar-se bolhas.

“Estamos numa exuberância irracional – isto é uma bolha”, disse à Bloomberg Tv. “A economia está a abrandar”, os números do covid sobem e descem e “ainda assim o mercado tecnológico regista subidas todos os dias. Isto é uma bolha especulativa clássica”.