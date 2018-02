Em ano de autárquicas, gastos em serviços e obras públicas subiram 29%

Os gastos em obras públicas e na aquisição de bens e serviços subiram 29,1% em 2017, para 6,750 mil milhões de euros. Em ano de eleições autárquicas, foram publicados 126 932 contratos no portal Base. Os ajustes públicos representaram mais de 80% dos contratos, segundo a notícia publicada esta segunda-feira pelo Jornal de Negócios.

Segundo a AECOPS – Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços “a encomenda pública aumentou e passou a acompanhar a dinâmica dos restantes segmentos do sector”. Esta associação tem dúvidas, no entanto, se “a circunstância se mantém sustentável durante o ano em curso baseado na execução dos fundos europeus, que correm o risco de serem perdidos caso tal não aconteça”.

As 10 maiores despesas de 2017 foram quase todas realizadas através de concurso público e serviram para a compra de refeições escolares, empreitadas para a modernização da linha da Beira Baixa, transportes, aquisição de gasóleo para centrais termoelétricas, recolha de lixo e sistema de bicicletas partilhadas da EMEL (Gira – Bicicletas de Lisboa). A única exceção foi a restauração do Mercado do Bolhão, cuja empreitada foi atribuída por ajuste direto.