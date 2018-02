1 em cada 5 casas vendidas pela Century 21 foi para estrangeiros

Os belgas estiveram entre os estrangeiros que mais investiram em imobiliário em Portugal ao longo do ano passado e entraram mesmo para o Top 5 das compras com capitais estrangeiros realizadas pela Century 21, que no ano passado representaram 19% das transações da rede em Portugal. A responsável da imobiliária para o Benelux, Isabelle Vermier, antecipa um crescimento da procura em 2018.

Depois de vários anos a olhar para o mercado espanhol, belgas, holandeses e luxemburgueses começaram a centrar atenções em Portugal e a canalizar para cá muitas das suas intenções de compra de um imóvel para investir ou para servir de segunda habitação. Isabelle Vermier não se surpreende com este crescente interesse porque, à estabilidade política, ao clima e à facilidade de acesso, junta-se o facto de o mercado português ser uma novidade e estar na moda.

O regime dos residentes não habituais (RNH) tem também dado uma ajuda quando chega o momento de decidir o destino do investimento. “ O facto de os preços serem ainda competitivos quando comparados com outras capitais europeias e o programa para os residentes não habituais são duas das razões que tornam o país tão atrativo para investir”, precisou.

Os mais jovens têm manifestado maior preferência pela aquisição de apartamentos de menor dimensão nos centros de Lisboa e Porto. Mas há também uma maior procura por casas na zona litoral. “São pessoas que querem vir com a família e ter espaço para receber os amigos e que, por isso, compram casas de maior dimensão”. França, Brasil, China, Bélgica e Reino Unido foram os responsáveis pelo maior número as compras realizadas por estrangeiros.