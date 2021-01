A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, participa na conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 27 de novembro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Na lista de novas medidas, além do prolongar do confinamento atual, espera-se alterações concretas sobre o ensino à distância que será a alternativa para retomar as aulas na impossibilidade de voltar ao ensino presencial devido à pandemia.