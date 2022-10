Em direto. Medina apresenta a proposta de Orçamento para 2023

Dinheiro Vivo 10 Outubro, 2022 • 15:07 Partilhar este artigo Facebook

O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresenta na tarde desta segunda-feira em detalhe a proposta de OE2023 elaborada pelo Governo. O documento foi entregue ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, passavam dez minutos das 13h.

No final do encontro com o presidente da AR, Medina destacou a defesa de três aspetos inerentes a esta proposta orçamental: "Em primeiro lugar, uma proposta de estabilidade", em segundo, "um orçamento de confiança no futuro" e, em terceiro, "um orçamento de redução da dívida", insistindo nas "contas certas".