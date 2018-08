Em dois anos foram fechadas as portas a 10 alojamentos locais

Desde 2016 a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apenas encerrou 10 unidades de alojamento local, o que representa 0,5% do total das fiscalizações feitas no período em análise, noticia o Público desta quinta-feira.

O não cumprimento de determinados aspetos obrigatórios por lei, para poder operar no mercado (artigo 12), como ter uma janela direta para o exterior, apresentar “adequadas condições de conservação e funcionamento das instalações e equipamentos”, e a “falta de inspeção periódica à instalação de gás”, são alguns dos motivos que deram mote a esta dezena de encerramentos, conforme explica uma fonte da ASAE ao jornal diário.

Em 2016 foram encerradas duas unidades, no ano seguinte o número subiu para quatro e, no primeiro semestre de 2018, foram fechadas as portas a outros quatro alojamentos.

Novas regras a caminho

A lei que daqui para a frente vai enquadrar a atividade do Alojamento Local (AL) foi publicada esta quarta-feira em Diário da República e entra em vigor daqui a 60 dias. 21 de outubro é a data relevante para os novos estabelecimentos de AL. Mas os que já existem, terão dois anos (até outubro de 2020) para se adaptarem às novas regras, nomeadamente no que diz respeito a questões de segurança, identificação ou encargos adicionais com o condomínio.

Entre as novidades do novo regulamento está o reforço do poder das autarquias na atribuição e no cancelamento de registos e também na definição de limites para a instalação de estabelecimentos de AL, através da criação das chamadas “áreas de contenção”.