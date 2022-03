Em escalada nunca vista, combustíveis levam governo a anunciar medidas para atenuar custos

Combustíveis © Sara Matos/GI

Os combustíveis em Portugal vão registar, na próxima semana, a maior subida de sempre, esperando-se um aumento de, pelo menos, 14 cêntimos no gasóleo e oito cêntimos na gasolina. Neste contexto, o governo anunciou ontem várias medidas, com destaque para AutoVoucher, que vai aumentar o seu valor, de cinco para 20 euros de desconto mensal por proprietário durante março. Em causa está um desconto que passa a ser aplicado a 200 litros de combustível em março, em vez dos 50 litros mensais em vigor desde outubro.

A medida foi anunciada em conferência de imprensa conjunta dos ministros das Finanças e do Ambiente, João Leão e João Pedro Matos Fernandes, que deram ainda conta do prolongamento da devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP, até ao final de junho (expirava em abril) e que a taxa de carbono se manterá por atualizar até ao final do primeiro semestre.

Também o apoio a autocarros e táxis será estendido, por mais três meses, com o pagamento de 30 cêntimos por litro, três vezes mais do que os 10 cêntimos que estavam em vigor. "Decidimos estender o mecanismo por mais três meses, pagando agora 30 cêntimos por litro de combustível a táxis e autocarros. Este pagamento é concretizado através do Fundo Ambiental e por candidatura", afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática.

Matos Fernandes anunciou ainda o alargamento do apoio aos autocarros a gás natural, que até agora não estavam contemplados. E deu conta que cada táxi irá receber 342 euros, correspondente a um plafond mensal de 380 litros. Já os autocarros receberão 1890 euros por mês, referentes a um plafond mensal de 2100 litros.

Em complemento, e "preocupados com o impacto que o preço do gás inevitavelmente trará às tarifas de eletricidade", o ministro do Ambiente anunciou ainda a afetação de 150 milhões de euros da receita do Fundo Ambiental ao sistema elétrico nacional para baixar a tarifa de acesso às redes.

Já João Leão precisou que o prolongamento do AutoVoucher representa um custo de 40 milhões de euros para os cofres do Estado, e adiantou que o conjunto das medidas corresponde a um esforço total de 142 milhões (87 milhões são referentes à não atualização da taxa de carbono e 15 milhões referem-se ao prolongamento da devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP).

Gás natural e eletricidade

Mas nem só os combustíveis preocupam. Também o disparar dos preços do gás natural, que ontem atingiu novo máximo histórico de 212 euros por megawatt-hora, o terceiro recorde em três dias consecutivos, e da eletricidade, cujo preço no mercado grossista ibérico chegou aos 366,55 euros por MWh, o segundo mais elevado de sempre (só ultrapassado pelo valor atingido em 23 de dezembro de 383 euros por MWh), impressionam. O secretário de Estado da Energia, João Galamba diz que, neste caso, as famílias estão "relativamente protegidas" e que, a haver aumentos de tarifas, "serão sempre irrisórios".

De qualquer forma, o governo assume-se "preocupado com o impacto que o preço do gás inevitavelmente trará às tarifas de eletricidade", pelo que o ministro do Ambiente anunciou, ainda, a afetação de 150 milhões de euros da receita do Fundo Ambiental ao sistema elétrico nacional para baixar a tarifa de acesso às redes. "Porque o Fundo Ambiental, que vive essencialmente das receitas dos leilões de carbono e está a ter receitas acima do orçamentado, os 150 milhões de euros dessa receita extra vão ser colocados no sistema elétrico nacional para fazer baixar a tarifa de acesso às redes", disse, lembrando que a tarifa de acesso às redes, por vezes, é responsável por cerca de 50% da eletricidade paga.

Quanto às empresas, João Pedro Matos Fernandes reconheceu o impacto da escalada do preço do gás natural para setores como a cerâmica, têxtil e vidro, que "não têm qualquer outro substituto" para esta fonte energética, prometendo que estão a ser desenhadas "um conjunto de medidas" específicas para estas indústrias. "Tudo faremos para que nenhuma empresa encerre em consequência do preço da energia. Na eletricidade está mais ou menos garantido que não há razão para tal, no gás natural ainda não está. Precisamos de mais uma semana de trabalho", garantiu.

Do lado das empresas, a situação é de enorme consternação. A cerâmica, que já antes da escalada provocada pela guerra na Ucrânia alertara para os aumentos de 300 e 400% nos seus custos energéticos, alerta agora para o risco de desaparecimento de muitas empresas. "Se a situação já era de perigo iminente, agora é de catástrofe", garante o presidente da Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica (APICER). Luís Sequeira fala numa "situação caótica", sublinhando que o setor "aguarda, com expectativa", as medidas de apoio que o governo está a preparar. No imediato, muitas são as empresas que procuram laborar só uma semana ou duas por mês, "para manter a cadeia comercial ativa", porque "quanto mais trabalharem, mais perdem". Questionado sobre potenciais riscos de encerramento, Luís Sequeira assume que sim: "Não é viável manter a laboração. Uma empresa que pagava dois milhões de euros de gás natural por ano pagar agora 9 ou 10 milhões, veja como é que isso é possível", frisa.

Já a metalurgia e metalomecânica reclama linhas de crédito para mitigar os "graves prejuízos" que a invasão da Ucrânia causa ao nível dos abastecimentos. "É, em nosso entendimento, absolutamente urgente que sejam agilizadas linhas de crédito em condições muito especiais, destinadas especificamente a apoiar as empresas neste âmbito", afirmou, em declarações à Lusa, o vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), Rafael Campos Pereira, alertando que, para a indústria transformadora, "esta questão pode vir a ter um impacto ainda mais negativo do que aquele que resultou da pandemia".

Para a campeã das exportações, o conflito na Ucrânia gera problemas por via do "aumento brutal" do custo do gás natural, com efeito também, por via indireta, na eletricidade, mas também ao nível das matérias-primas, com a Rússia e a Ucrânia a representarem, em conjunto, mais de 30% da produção europeia de aço.