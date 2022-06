Em Portugal apenas 8% dos consumidores utiliza pagamentos fracionados nas compras

Klarna é uma das fintech de BNPL © DR

O conceito de "Buy Now Pay Later" (compre agora, pague depois) e que permite adiar ou parcelar um pagamento está a crescer a nível global e, até 2025, deve atingir um valor de transações a nível global na ordem dos 680 mil milhões de dólares (cerca de 646 mil milhões de euros). No entanto, em Portugal, e apesar de 29% dos portugueses saberem da existência desta opção, apenas 8% recorre a esta forma de pagamento.

Os números são do XI Relatório de Tendências de Meios de Pagamento da Minsait Payment, uma filial da tecnológica Minsait, que afirma que este método de pagamento ainda é pouco conhecido e utilizado na Europa, com exceção do Reino Unido, onde 69% da população conhece o "Buy Now Pay Later" (BNPL) e 29% utiliza esta opção.

O sistema BNPL pode ser utilizado em retalhistas (físicos e online) para pagamentos fracionados de compras, com um número concreto de prestações e sem juros e, como revela aquele relatório, a concorrência em torno dos serviços de BNPL está a aumentar. Atualmente são várias as empresas de tecnologia, plataformas de comércio eletrónico e fintechs que estão a utilizar esta opção de modo a acrescentar valor às suas ofertas.

Como as ofertas de BNPL ainda são muito semelhantes nos diversos prestadores destes serviços, existem já aqueles que começam a explorar a compatibilidade da tecnologia blockchain e das criptomoedas com este sistema.

Como refere a Minsait, "as instituições financeiras estão perante uma encruzilhada estratégica: ou se defendem de outro desafio colocado pelas fintech ou entram neste novo espaço competitivo". A tecnológica frisa mesmo que o setor bancário "precisa de agir rapidamente para evitar o risco de prestadores de serviços específicos de BNPL liderarem um segmento, até agora nas suas mãos".

E revela que existem já instituições financeiras, com cartões de crédito conceituados que estão a criar já os seus próprios sistemas de "But Now Pay Later", e que veem esta opção como uma oportunidade para angariar clientes.

No entanto, a Minsait não deixa de alertar para a falta de legislação nesta área do financiamento, o que facilita esta proliferação de prestadores destes serviços. O Reino Unido, por exemplo, está já a tomar medidas para evitar o sobre-endividamento da sua população.