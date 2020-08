Emigrantes recebidos com conselhos na fronteira de Vilar Formoso

Os emigrantes que hoje entram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, Guarda, estão a ser recebidos com conselhos sobre cuidados a ter para evitar incêndios, acidentes rodoviários e contágio por covid-19.

Em Vilar Formoso decorre hoje a 18.ª edição da campanha de sensibilização rodoviária “Sécur’été 2020 – Verão em Portugal”, promovida pela associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan, que é destinada aos emigrantes que se deslocam de carro a Portugal durante as férias de verão.

A campanha que tem como principal objetivo a redução do número de acidentes durante os trajetos longos e depois das saídas noturnas, dá este ano uma atenção especial à prevenção da covid-19.

A iniciativa realizada na principal fronteira terrestre de Portugal contou, hoje de manhã, com a participação da secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, entre outros responsáveis.

Os governantes deram as boas vindas aos emigrantes e apelaram aos cuidados que devem ter durante a sua estadia no país.

“Estamos aqui, numa campanha muito rápida, só para vos pedir três coisas”, disse a secretária de Estado da Proteção Civil na abordagem a uma família de emigrantes.

E acrescentou: “Terem muito cuidado com tudo o que diz respeito aos incêndios rurais, manterem sempre um comportamento adequado quando estão nas zonas de floresta; muita atenção na estrada, respeitar tudo aquilo que são as regras da circulação, os períodos de descanso, o normal; e, como sabem, estamos ainda na pandemia do covid-19 e é fundamental manter também a observação desses cuidados”.

Patrícia Gaspar exortou ainda os emigrantes a passarem a mensagem aos familiares e amigos.

“Fizeram boa viagem?” – perguntou, por sua vez, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, a uma família de Manteigas que está emigrada em França.

A governante questionou se a família sempre pensou em deslocar-se a Portugal de férias ou se teve dúvidas, devido à pandemia, mas obteve como resposta que a decisão pela viagem foi tomada porque “é o país que chama”.

Por sua vez, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, apelou aos emigrantes que hoje chegaram a Portugal pela fronteira de Vilar Formoso para que, em tempos de pandemia, tenham um comportamento “sanitariamente aconselhado” durante a permanência no país.

O movimento de entrada de viaturas de matrícula estrangeira em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso foi intenso durante a manhã de hoje, estando a ser superior ao verificado no mês de julho.

Segundo o coronel Cunha Rasteiro, comandante do Comando Territorial da GNR da Guarda, em anos anteriores, costumavam entrar em Portugal entre 25 a 30 mil veículos e, este ano, pelos indicadores disponíveis, esse cenário “não vai fugir muito à normalidade”.

Durante a manhã entraram por Vilar Formoso “cerca de 500 veículos por hora”, referiu.

Luciana Gouveia, coordenadora da associação Cap Magellan, adiantou à Lusa que o movimento de veículos observado hoje naquela fronteira ocorre por muitos emigrantes em França terem optado por viajar de automóvel.

“Pessoas que habitualmente vinham de avião, preferem, este ano, vir de carro, sentem-se mais seguras dentro do veículo, há uma espécie de sensação de bolha de segurança”, justificou.