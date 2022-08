Dívida verde da CGD financiou mais de cinco mil empresas

Balcão da CGD Caixa Geral de Depósitos (João Manuel Ribeiro/Global Imagens) © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A emissão de 500 milhões de euros de dívida sustentável realizada pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) permitiu apoiar mais de cinco mil empresas e ajudar a salvaguardar mais de 31 mil postos de trabalho durante o período da pandemia, segundo o banco público.

De acordo com o relatório de alocação e impacto relativo à primeira emissão de dívida enquadrada em critérios ambientais, sociais e de governo societário a operação teve um "impacto positivo para a sociedade dos financiamentos associados".

O banco liderado por Paulo Macedo detalha que "dois terços de um total de 957 milhões de euros foi destinado a operações com impacto social positivo", tendo sido "financiadas mais de 5.700 empresas através de linhas de apoio Covid-19, permitindo apoiar a manutenção dos postos de trabalho de 31.400 pessoas".

O valor remanescente foi utilizado no financiamento de operações de crédito a clientes no domínio ambiental. "A Caixa concedeu quase 330 milhões de euros para a promoção de edifícios "verdes", a geração de energia a partir de fontes renováveis, nomeadamente o financiamento de uma barragem hidroelétrica com produção anual média de energia renovável de 3.094.000 MWh, mas também para fomentar a adoção de soluções de mobilidade sustentável, através do financiamento de 470 viaturas elétricas", informou a instituição financeira.

O financiamento sustentável concedido pela CGD a estes projetos contribuiu para a redução da sua pegada carbónica, bem como dos seus clientes. "Com os projetos apoiados é possível evitar a emissão de mais de 85 mil toneladas de CO2 e por ano, o equivalente às emissões sequestradas anualmente por cerca de 9,3 milhões de árvores".

A CGD realizou já este ano uma nova emissão de dívida "verde" no valor de 300 milhões "tornando-se assim o primeiro banco português a entrar no mercado das "green bonds"'', como sublinhou o banco.