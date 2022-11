Emissões de títulos excederam amortizações em 4727 milhões de euros em setembro

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

As emissões de títulos (dívida e ações) ultrapassaram, em setembro, as amortizações em 4.727 milhões de euros, sobretudo devido às emissões de títulos de dívida, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

"Em setembro, as emissões de títulos foram superiores às amortizações em 4,7 mil milhões de euros. As emissões de títulos de dívida superaram as amortizações em 5,1 mil milhões de euros e, em sentido inverso, as amortizações de ações superaram as emissões em 0,3 mil milhões de euros", avançou o banco central.

Segundo o BdP, o setor das empresas não financeiras "foi o que mais contribuiu para este resultado", com as emissões de títulos a excederem as amortizações em 1.909 milhões de euros", seguido das administrações públicas e do setor financeiro (1.634 milhões de euros e 1.184 milhões de euros, respetivamente).

No final de setembro de 2022, o valor total de títulos emitidos por entidades residentes era de 467.016 milhões de euros, menos 7.504 milhões de euros do que no final do mês anterior.

Para esta redução contribuíram, de acordo com o BdP "essencialmente as desvalorizações ocorridas em setembro".

No mês em análise, as ações cotadas emitidas por empresas não financeiras e os títulos de dívida emitidos por administrações públicas "desvalorizaram-se em 5,7 mil milhões e em 5,6 mil milhões de euros, respetivamente".

De acordo com o BdP, do total de 286.982 milhões de euros em títulos de dívida vivos no final de setembro, estavam previstas, para os 12 meses seguintes, amortizações de 37,9 mil milhões de euros, o equivalente a 13,2% do total.

O mês de outubro concentra uma parcela significativa das amortizações, com 8,7 mil milhões de euros nas administrações públicas, 4,6 mil milhões de euros nas empresas não financeiras e 1,5 mil milhões de euros no setor financeiro.

O banco central nota ainda que as amortizações previstas no caso das empresas não financeiras "correspondem, em larga medida, a papel comercial", um instrumento de financiamento de curto prazo muito utilizado pelas empresas portuguesas e que é habitualmente objeto de renovação, isto é, de amortização acompanhada de nova emissão, igualmente de curto prazo.

A próxima atualização das estatísticas de emissões de títulos do BdP será publicada em 12 de dezembro.